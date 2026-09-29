i Die Insel Vir vor Zadar entwickelt sich zum Tourismus-Schwergewicht. iStock/xbrchx Kroatien-Hammer Neuer Kroatien-Hotspot: Diese Insel hängt Dubrovnik ab Eine kleine Insel bei Zadar knackte im August fast die Million: Vir boomt und überrascht selbst im Krisenjahr mit Rekordzahlen. Von Heute Life 29.09.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer an die großen Urlaubsmagneten Kroatiens denkt, hat meist Dubrovnik, Rovinj oder Poreč im Kopf. Doch heuer sorgt ein kleinerer Name für Aufsehen: Vir.

Die Insel vor Zadar verbuchte laut "Zadarski list" im August 2026 exakt 947.240 Übernachtungen. Das sind 10,8 Prozent mehr als im August des Vorjahres. Damit lag Vir nicht nur deutlich über Dubrovnik, sondern schaffte es gemeinsam mit Rovinj, Poreč und Medulin über die Marke von 900.000 Übernachtungen. Umag und Dubrovnik kamen auf mehr als 800.000.

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Der bisherige Vir-Rekord stammt aus dem Jahr 2023: Damals wurden im August 962.014 Übernachtungen registriert. Der aktuelle Wert ist damit der zweithöchste Augustwert in der Geschichte der Insel.

Bucht neben Bucht

Doch was macht die kleine Insel vor Zadar eigentlich so beliebt? Vir ist keine Insel für große Sehenswürdigkeiten-Marathons – und genau das macht ihren Reiz aus. Rund um die Insel reiht sich Bucht an Bucht, dazwischen liegen Pinienwälder, kleine Wege und flach abfallende Strände mit sandigem Meeresboden. Besonders Familien schätzen das seichte Wasser, während Aktivurlauber beim Radfahren, Wandern, Tauchen, Stand-up-Paddling oder mit Jetski und Parasailing auf ihre Kosten kommen.

Hinzu kommt die Erreichbarkeit: Vir ist über eine Brücke mit dem Festland verbunden und liegt nur rund 25 Kilometer von Zadar entfernt. Damit lässt sich der Badeurlaub unkompliziert mit einem Stadtbummel in Zadar oder einem Ausflug ins historische Nin verbinden. Auch Bootstouren zu den Kornaten oder Ausflüge in die Naturparks der Region bieten sich an.

Top-Gäste im August

Und die Mischung aus Badeurlaub, guter Erreichbarkeit und zahlreichen Stammgästen schlägt sich nicht nur bei den Nächtigungen nieder, sondern auch bei den Ankünften. Im August kamen insgesamt 55.186 Gäste nach Vir – 10,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. 79,3 Prozent der Ankünfte entfielen auf ausländische Gäste. Besonders stark vertreten waren die Ungarn mit 11.453 Ankünften, gefolgt von Deutschen mit 6.233, Slowaken mit 5.358, Slowenen mit 4.973 und Tschechen mit 4.946.

Bei den Übernachtungen lagen hingegen die Slowenen vorne. Sie kamen im August auf 103.636 Nächte, dahinter folgten Deutschland mit 87.915 und Ungarn mit 84.793.

Warum Vir trotz Krisen weiter wächst

Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, weil die Urlaubssaison 2026 von geopolitischen Spannungen, steigenden Preisen und einer allgemeinen Unsicherheit geprägt war.

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Die Erklärung sieht Srđan Liverić, Direktor der Tourismusgemeinschaft Vir, vor allem in der besonderen Struktur der Insel. "Vir ist ein Reiseziel, an dem viele unserer Gäste Familienhäuser und Wohnungen besitzen, Grundstücke und Gebäude erworben haben, aber auch Freunde auf der Insel haben. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber Städten, die vom Kurzbesuch leben."

Schon 2,35 Millionen Nächte seit Jahresbeginn

Der August-Boom hebt die Jahresbilanz zudem weiter nach oben: Von Jänner bis Ende August wurden auf Vir bereits 2.355.137 Übernachtungen im eVisitor-System registriert.

Damit dürfte die Insel laut "Zadarski list" zum zehnten Mal in Folge zu den zehn meistbesuchten kroatischen Destinationen gehören. Außerdem soll Vir zum sechsten Mal die Marke von 2,5 Millionen Übernachtungen in einem Tourismusjahr überschreiten.