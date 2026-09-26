i Am Pitztaler Gletscher startet die Skisaison am 26. September. Pitztaler Gletscher Erste Schwünge in Österreich Skifahrer aufgepasst: Hier startet heute die Saison Während am Kaunertaler Gletscher der Saisonstart ins Wasser fällt, geht es am Pitztaler Gletscher ab heute auf die Piste. Von Heute Life 26.09.2026, 19:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ende September die ersten Schwünge im Schnee? Für Skifahrer wird das ab heute tatsächlich möglich. Während der Kaunertaler Gletscher seinen für 26. September geplanten Saisonstart wegen zu warmer und nasser Bedingungen absagen musste, geht es am Pitztaler Gletscher jetzt schon los.

Dort soll am Samstag, 26. September, der Skibetrieb starten. Die Höhenlage macht dabei den entscheidenden Unterschied.

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Kaunertal muss Saisonstart verschieben

Das Kaunertal hätte eigentlich das erste Skigebiet sein sollen, das in die neue Saison startet. Daraus wird jedoch nichts. Zu warme Temperaturen und Regen haben dem Schnee zugesetzt. "Wir wären bereit, aber wir müssen leider verschieben. Es ist zu warm. Außerdem hat es in die Schneedepots geregnet", erklärt Michaela Burger, Geschäftsführerin der Kaunertaler Gletscherbahnen im "Heute"-Gespräch.

Für den frühen Saisonstart war Schnee aus dem vergangenen Winter in insgesamt 25 Schneedepots über den Sommer konserviert worden. Doch der Regen ließ die Reserven schrumpfen. Gleichzeitig sind die Temperaturen derzeit zu hoch, um ausreichend neuen Schnee zu produzieren. "Zum Beschneien bekommen wir laut Vorhersage zu hohe Temperaturen", sagt Burger. Einen neuen Starttermin gibt es derzeit noch nicht. "Wann wir stattdessen starten können, können wir aktuell nicht sagen", so die Geschäftsführerin.

"Letzter Feinschliff" im Pitztal

Am Pitztaler Gletscher herrscht hingegen Vorfreude auf den Saisonauftakt. "Alles wunderbar, wir sind gerade beim letzten Feinschliff", freut sich Dietmar Leitner von der Pitztaler Gletscherbahn, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

Null Grad, Kaiserwetter und fertig präparierten Hänge: 2,5 Pistenkilometer werden zu Beginn zur Verfügung stehen. Leitner verweist auf den Höhenunterschied: "200 bis 300 Meter Höhenunterschied im Vergleich zu anderen Gebieten machen doch einiges aus", erklärt Leitner laut "Krone".

Die besten Skigebiete weltweit i ?

Ab Samstag sollen dort bis zu 400 Rennläufer trainieren. Der Trainingsbereich für die Profis wird dabei strikt vom öffentlichen Skibetrieb getrennt.