i Skifahren wird in Österreich auch in der Saison 2026/27 wieder teurer. iStock/AlbertPego Neue Rekordpreise Ski-Hammer! Tagespass kostet heuer über 80 Euro Österreichs Skigebiete drehen an der Preisschraube: In mehreren Top-Regionen kostet ein Tag auf der Piste 2026/27 bereits über 80 Euro. Von Heute Life 25.09.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Skifahrer müssen sich diesen Winter auf einen kräftigen Griff ins Börsel einstellen. Für einen Tag auf der Piste werden in mehreren bekannten Skigebieten bereits mehr als 80 Euro fällig. Spitzenreiter ist Ski Arlberg: Dort kostet die reguläre Tageskarte für Erwachsene in der Saison 2026/27 stolze 85 Euro.

Damit wird die bisherige Preismarke von 80 Euro gleich von mehreren großen Skigebieten übertroffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gleich 9 Euro mehr

Der Ski-Arlberg-Tagespass steigt von 81,50 auf 85 Euro. Das sind 3,50 Euro mehr als in der vergangenen Saison. Noch stärker fällt der Anstieg in Sölden aus. Dort kostet der reguläre Tagespass heuer 84,50 Euro – nach 75,50 Euro in der Saison 2025/26. Das bedeutet ein Plus von neun Euro.

Die 80-Euro-Grenze ist jedoch längst keine Ausnahme mehr. Kitzbühel und Ischgl liegen mittlerweile bei 83 Euro - im Vorjahr waren es noch 79 und 79,50 Euro. In der Zillertal Arena sowie bei der Ski ALPIN CARD werden statt 79 heuer 82 Euro verlangt. Bei Gastein und Schladming-Dachstein kostet der Tag auf der Piste 81,50 Euro. Ebenfalls ein Plus von 3 Euro.

Auch günstigere Gebiete werden teurer

Doch nicht nur die absoluten Spitzenpreise steigen. Auch in günstigeren Skigebieten müssen Wintersportler mehr bezahlen. In Nassfeld, Bad Kleinkirchheim und am Katschberg kostet der Tagespass nun jeweils 73 Euro und damit um 3,5 Euro mehr. In Obertauern werden für den Tagespass nun 72 Euro statt 69,50 Euro fällig. Am Kreischberg steigt der Preis um vier Euro auf 72 Euro.

In acht österreichischen Top-Gebieten kostet der Tag auf der Piste bereits mehr als 80 Euro. Heute

Wer kleinere Skigebiete wählt, kommt weiterhin deutlich günstiger davon. In Lachtal kostet die Tageskarte aktuell 62 Euro, am Goldeck 64,50 Euro. In beiden Fällen jedoch trotzdem ein Plus von 3 Euro.

Mehrtageskarten können den Preis drücken

Wer mehrere Tage fährt, kann den durchschnittlichen Preis pro Skitag reduzieren. In der Zillertal Arena kostet etwa eine reguläre Sechs-Tageskarte 399 Euro – umgerechnet 66,50 Euro pro Tag. Auch Online-Frühbucherpreise können günstiger ausfallen. Bei manchen Skigebieten hängt der tatsächliche Preis vom Buchungszeitpunkt, der Saison und der Nachfrage ab.