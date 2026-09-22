i Zwischen Reben, Wiener Wein und regionalen Schmankerln wandert Wien wieder am 26. und 27. September 2026. Scharfetter Wochenende voller Genuss: Aus’gsteckt is! Zwei Tage lang Weinwandern in Wien Vier Routen, edle Tropfen und regionale Schmankerln: Der Wiener Weinwandertag lockt am Wochenende wieder in die Weingärten. Von Heute Life 22.09.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wochenende heißt es in Wien wieder: Wanderschuhe an und Weinglas bereit! Am 26. und 27. September 2026 lädt der traditionelle Wiener Weinwandertag dazu ein, die Weinberge der Stadt zu erkunden.

Von 10 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf vier Routen durch die Bezirke 16, 19, 21 und 23 spazieren. Entlang der Wege warten Winzerinnen und Winzer mit Wiener Weinen sowie regionalen Spezialitäten auf die Wandernden.

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Von Mauer bis Stammersdorf

Wer es gemütlich angehen möchte, kann zwischen unterschiedlich langen Strecken wählen. Die Route in Ottakring ist 2,4 Kilometer lang, jene durch Mauer 4,6 Kilometer. Deutlich mehr Ausdauer verlangen die Strecken Strebersdorf–Stammersdorf mit 9,6 Kilometern sowie Neustift–Nussdorf mit 10,8 Kilometern.

Auch kleinere Teilstrecken können individuell kombiniert werden. Die Wege sind familienfreundlich gestaltet, für Gäste mit Kinderwagen gibt es eigens gekennzeichnete Abschnitte.

Buschenschank mit Blick über Wien

Ein besonderer Anlaufpunkt wartet am Weingut Cobenzl. Dort können Gäste Spezialitäten von "Wiener Gusto" probieren und die Weine des Weinguts verkosten.

Mitten in den Weinbergen lädt außerdem die Buschenschank an der Höhenstraße, Ecke oberer Reisenbergweg, zum Verweilen ein. Auf der Karte stehen unter anderem Wildspezialitäten aus den Wiener Wäldern. Dazu gibt es Wein und einen Ausblick über die Stadt.

Die vier Routen: Mauer: 4,6 Kilometer Neustift–Nussdorf: 10,8 Kilometer Strebersdorf–Stammersdorf: 9,6 Kilometer Ottakring: 2,4 Kilometer Wann? Samstag, 26., und Sonntag, 27. September 2026, jeweils 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos und die genauen Routen: www.wien.gv.at/veranstaltungen/weinwandertag

Bitte auf den Wegen bleiben

Neben dem Genuss steht auch der Schutz der Wiener Weinlandschaft im Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die ausgewiesenen Wege zu benutzen und die Weingärten respektvoll zu behandeln.

Der Wiener Weinwandertag verbindet damit Spaziergang, Kulinarik und den Blick auf eine besondere Seite der Bundeshauptstadt – mitten in der Großstadt und doch zwischen Reben und Kellergassen.