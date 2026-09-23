i Tirol darf sich laut TRAVELBOOK-Leservoting das gastfreundlichste Bundesland Österreichs nennen. iStock/ Wirestock Gastfreundlichstes Bundesland Hier fühlen sich Urlauber in Österreichs willkommen Bei den TRAVELBOOK Award 2026 wurde auch heuer wieder das gastfreundlichste Bundesland Österreich gesucht. Tirol setzte es sich hier klar durch. Von Heute Life 23.09.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo fühlen sich Urlauber in Österreich besonders willkommen? Die Antwort liefert der diesjährige TRAVELBOOK Award. Im Voting standen alle neun österreichischen Bundesländer zur Auswahl.

Am Ende hatte Tirol die Nase vorn. Mit 25,73 Prozent der abgegebenen Stimmen sicherte sich das Land den Titel "gastfreundlichstes Bundesland Österreichs".

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Für Tirol ist das eine Auszeichnung, die nicht nur mit Bergen und Landschaften zu tun hat. Denn gefragt war ausdrücklich nach jenem Bundesland, in dem Reisende besonders herzliche Begegnungen mit den Menschen erleben.

Deutsche Urlauber lieben Tirol

Dass Tirol bei Gästen aus dem Ausland hoch im Kurs steht, zeigt auch die Statistik. Besonders viele Urlauber kommen aus Deutschland. Mehr als 26 Millionen Übernachtungen entfallen auf deutsche Gäste – damit stammt rund jede zweite Übernachtung in Tirol aus dem Nachbarland.

Ob die beeindruckende Bergwelt, die bekannten Wintersportorte oder die Begegnungen mit den Einheimischen: Tirol hat für Urlauber offenbar einiges zu bieten.

Zwischen Dreitausendern und Bergseen

Tirol ist das Land der hohen Gipfel. Mehr als 500 Dreitausender prägen die Landschaft, rund 80 Prozent der Landesfläche liegen im Hochgebirge. Im Winter locken Skigebiete wie Sölden, Ischgl und St. Anton Wintersportler an. Sobald der Schnee schmilzt, verändert sich das Urlaubsprogramm: Wandern, Mountainbiken und Klettern stehen dann hoch im Kurs.

Die besten Skigebiete weltweit i ?

Ein besonderer Publikumsmagnet ist der Achensee. Der größte See Tirols ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende und Aktivurlauber.

Auch Städte mischen kräftig mit

Doch Tirol kann mehr als Berge. Mit Innsbruck liegt auch eine der bekanntesten Städte Österreichs im Bundesland. Dazu kommen beliebte Reiseziele wie Kitzbühel, Kufstein und Lienz. Sie alle tragen zum touristischen Image Tirols bei – ebenso wie jene Menschen, die Urlauber vor Ort erleben.

So wurde gewählt

Für den TRAVELBOOK Award erstellte die Redaktion zunächst gemeinsam mit ihrer Community sowie Experten aus der Reisebranche die Shortlists. Anschließend konnten die Leser abstimmen. Erstmals waren in diesem Jahr neben der TRAVELBOOK-Community auch die BILD-Leser beteiligt.

Insgesamt wurden laut TRAVELBOOK mehr als 150.000 Stimmen für die verschiedenen Kategorien des Awards abgegeben.