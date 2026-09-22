StartseiteLifeReisen
Ein kleiner Stempel vor der Abfahrt kann Reisenden in Italien eine hohe Geldstrafe ersparen.
Ein kleiner Stempel vor der Abfahrt kann Reisenden in Italien eine hohe Geldstrafe ersparen.
iStock/ Julia Lavrinenko
Bis zu 200 Euro

Italiens Bahn-Falle: Dieser Fehler wird richtig teuer

Wer in Italien mit dem Regionalzug fährt, kann trotz gültigem Ticket eine saftige Strafe kassieren. Das müssen Urlauber wissen.
Heute Life
Von Heute Life
22.09.2026, 19:21
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Einsteigen, Platz suchen, losfahren: So einfach sollte Bahnfahren im Urlaub sein. Doch wer in Italien mit einem Regionalzug unterwegs ist, sollte vor der Abfahrt einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Denn ein gekauftes Papierticket ist dort nicht automatisch gültig. Wer die notwendige Entwertung vergisst, riskiert bei einer Kontrolle eine empfindliche Zusatzgebühr.

Bei dieser Rechnung fehlen Italien-Urlauber die Worte

Besonders bei den Regionalzügen von Trenitalia – etwa "Regionale" und "Regionale Veloce" – werden Fahrkarten teilweise noch in Papierform ausgegeben. Genau hier steckt die Tücke: Das Ticket muss vor dem Einsteigen an einem Entwerter im Bahnhof aktiviert werden. Die Geräte stehen üblicherweise auf den Bahnsteigen und versehen die Fahrkarte mit Datum und Uhrzeit. Erst danach gilt das Ticket für die Fahrt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Urlauber sind nicht ausgenommen

Gerade für ausländische Gäste kann diese Regel leicht zur Falle werden. Wer aus Deutschland oder Österreich an moderne digitale Tickets gewöhnt ist, denkt beim hektischen Umstieg möglicherweise nicht an einen Entwerter.

Bei einer Kontrolle schützt Unwissenheit allerdings nicht vor den Konsequenzen. Die Regeln gelten für Reisende unabhängig davon, ob sie Einheimische oder Touristen sind. Wer ohne korrekt validiertes Ticket erwischt wird, muss daher mit zusätzlichen Kosten rechnen.

Je später bezahlt wird, desto teurer

Besonders bitter: Bei einer Beanstandung kann schnelles Bezahlen einen erheblichen Unterschied machen. Nach den Beförderungsbedingungen von Trenitalia fallen je nach Zahlungszeitpunkt unterschiedliche Zuschläge an:

So teuer kann es werden:

  • 50 Euro, wenn der Zuschlag sofort beim Kontrollpersonal bezahlt wird
  • 100 Euro, wenn die Zahlung innerhalb von 15 Tagen erfolgt
  • Bis zu 200 Euro bei späterer Zahlung

Hinzu kommen gegebenenfalls die Kosten für das reguläre Ticket.

Mit dem Handy ist es einfacher

Wer sich die Suche nach dem Entwerter ersparen möchte, kann bei Trenitalia auch ein digitales Regionalzugticket kaufen. Bei einem solchen Ticket ist keine zusätzliche Entwertung mit dem Stempelautomaten erforderlich. Bei der Kontrolle wird stattdessen der digitale Fahrschein beziehungsweise der QR-Code am Smartphone vorgezeigt.

Für Urlauber kann das eine praktische Alternative sein – insbesondere dann, wenn am Bahnhof wenig Zeit für den Umstieg bleibt.

red,22.09.2026, 19:21
Mehr zum Thema
ItalienZugBahnEisenbahn

Weiterlesen

Weitere Storys
Reise-TippsReisen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote