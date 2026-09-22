i Ein kleiner Stempel vor der Abfahrt kann Reisenden in Italien eine hohe Geldstrafe ersparen. iStock/ Julia Lavrinenko Bis zu 200 Euro Italiens Bahn-Falle: Dieser Fehler wird richtig teuer Wer in Italien mit dem Regionalzug fährt, kann trotz gültigem Ticket eine saftige Strafe kassieren. Das müssen Urlauber wissen. Von Heute Life 22.09.2026, 19:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einsteigen, Platz suchen, losfahren: So einfach sollte Bahnfahren im Urlaub sein. Doch wer in Italien mit einem Regionalzug unterwegs ist, sollte vor der Abfahrt einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Denn ein gekauftes Papierticket ist dort nicht automatisch gültig. Wer die notwendige Entwertung vergisst, riskiert bei einer Kontrolle eine empfindliche Zusatzgebühr.

Besonders bei den Regionalzügen von Trenitalia – etwa "Regionale" und "Regionale Veloce" – werden Fahrkarten teilweise noch in Papierform ausgegeben. Genau hier steckt die Tücke: Das Ticket muss vor dem Einsteigen an einem Entwerter im Bahnhof aktiviert werden. Die Geräte stehen üblicherweise auf den Bahnsteigen und versehen die Fahrkarte mit Datum und Uhrzeit. Erst danach gilt das Ticket für die Fahrt.

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Urlauber sind nicht ausgenommen

Gerade für ausländische Gäste kann diese Regel leicht zur Falle werden. Wer aus Deutschland oder Österreich an moderne digitale Tickets gewöhnt ist, denkt beim hektischen Umstieg möglicherweise nicht an einen Entwerter.

Bei einer Kontrolle schützt Unwissenheit allerdings nicht vor den Konsequenzen. Die Regeln gelten für Reisende unabhängig davon, ob sie Einheimische oder Touristen sind. Wer ohne korrekt validiertes Ticket erwischt wird, muss daher mit zusätzlichen Kosten rechnen.

Je später bezahlt wird, desto teurer

Besonders bitter: Bei einer Beanstandung kann schnelles Bezahlen einen erheblichen Unterschied machen. Nach den Beförderungsbedingungen von Trenitalia fallen je nach Zahlungszeitpunkt unterschiedliche Zuschläge an:

So teuer kann es werden: 50 Euro, wenn der Zuschlag sofort beim Kontrollpersonal bezahlt wird

100 Euro, wenn die Zahlung innerhalb von 15 Tagen erfolgt

Bis zu 200 Euro bei späterer Zahlung

Hinzu kommen gegebenenfalls die Kosten für das reguläre Ticket.

Mit dem Handy ist es einfacher

Wer sich die Suche nach dem Entwerter ersparen möchte, kann bei Trenitalia auch ein digitales Regionalzugticket kaufen. Bei einem solchen Ticket ist keine zusätzliche Entwertung mit dem Stempelautomaten erforderlich. Bei der Kontrolle wird stattdessen der digitale Fahrschein beziehungsweise der QR-Code am Smartphone vorgezeigt.

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Für Urlauber kann das eine praktische Alternative sein – insbesondere dann, wenn am Bahnhof wenig Zeit für den Umstieg bleibt.