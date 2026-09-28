i Sölden ist mit 478,50 Euro für sechs Tage im Vergleich von 36 Skigebieten in den Alpen das teuerste Skigebieten der Saison 2026/27. APA-Images / Roland Mühlanger 478,50 Euro! Hier ist das Skifahren am teuersten Die Skigebiete im Alpenraum drehen erneut an der Preisschraube. Wo der Skipass am meisten kostet – und wie es sich trotzdem sparen lässt. Von Heute Life 28.09.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter wird wieder teurer – zumindest für jene, die ihn auf der Skipiste verbringen wollen. Die Skipasspreise steigen auch in der Saison 2026/27, allerdings zumindest deutlich moderater als in den vergangenen Jahren.

Der "Snowplaza"-Vergleich von 36 beliebten Skigebieten zeigt: Im Schnitt kostet der Sechs-Tages-Skipass in der Hochsaison heuer 388 Euro. Im Vorjahr waren es 375 Euro. Das entspricht einem Plus von rund 3,4 Prozent.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für eine vierköpfige Familie summiert sich das auf rund 50 Euro Mehrkosten – noch bevor Hotel, Anreise, Ausrüstung und Essen bezahlt sind.

Österreich hat teuerstes Pflaster

Besonders tief müssen Skifahrer in Österreich in die Tasche greifen. Ganz oben im Preisvergleich steht Sölden. 478,50 Euro kostet der Sechs-Tages-Pass für Erwachsene in der Hochsaison – um 27,50 Euro (6,1 Prozent) mehr als im Vorjahr. Direkt dahinter kommt der Ski-Arlberg-Pass mit 468 Euro. Hier wurden 18 Euro draufgeschlagen.

Auch die Silvretta Arena Ischgl-Samnaun liegt mit 451 Euro weit vorne. Der Preis ist binnen eines Jahres um 26 Euro beziehungsweise 6,1 Prozent gestiegen. Dahinter folgen unter anderem Schladming-Dachstein mit bis zu 432,50 Euro, KitzSki mit 423 Euro, die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental mit 413,50 Euro, der Zillertal Superskipass mit 399 Euro und der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck mit 386 Euro.

Die besten Skigebiete weltweit i ?

Trotz allem ist das Skifahren in der Schweiz im Durchschnitt jedoch immer noch teurer. Dort kostet der Sechs-Tages-Pass im Schnitt 432 Euro, in Österreich sind es 426 Euro.

Hier kostet der Pass nur die Hälfte

Im Vergleich zahlt man für sechs Tage Ski fahren in Sölden heuer übrigens mehr als doppelt so viel wie im deutschen Skiliftkarussell Winterberg. Dort kostet der Pass nur 224 Euro und ist damit der günstigste im gesamten Vergleich.

Allerdings sagt der reine Kassenpreis längst nicht mehr alles über die tatsächlichen Kosten aus. Wer seinen Skipass erst an der Liftkasse kauft, zahlt immer häufiger den höchsten Tarif. Viele Skigebiete setzen inzwischen auf dynamische Preise.

Auch in Österreich wird mit unterschiedlichen Preisen gearbeitet. In Schladming-Dachstein reicht die Preisspanne laut den vorliegenden Angaben von 367,50 Euro online bis zu 432,50 Euro an der Kasse.