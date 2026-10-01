i Hier ging es für Tausende Bergfans jedes Jahr hoch hinaus, jetzt herrscht am Attersee-Klettersteig allerdings Stillstand. APA-Images / Franz Pritz Kletter-Drama im Salzkammergut Lebensgefahr! Beliebter Klettersteig bleibt jetzt zu Karabiner einhängen, den Fels hinauf & den Attersee unter sich glitzern sehen: Der Mahdlgupf-Klettersteig bleibt wegen Seilbrüchen bis 2027 gesperrt. Von Heute Life 01.10.2026, 14:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Blick auf den Attersee, die Hände fest am Stahlseil und unter den Füßen nichts als Fels: Für Tausende Bergfans gehörte eine Tour über den Attersee-Klettersteig auf den Mahdlgupf zu den besonderen Erlebnissen im Salzkammergut. Doch wer die Route schon für die nächste Saison eingeplant hat, muss umdenken: Der beliebte Steig bleibt vorerst geschlossen.

Mehrere Seile sind gebrochen

Mehrere Seilbrüche entlang der Strecke machen eine sichere Begehung derzeit unmöglich. Für das Bergsteigerdorf Steinbach am Attersee bedeutet das, zumindest vorübergehend auf eines seiner touristischen Wahrzeichen verzichten zu müssen.

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Von einem heimlichen Versuch, die Route trotzdem zu bezwingen, wird dringend abgeraten. Sowohl Werner Schnetzer, Obmann des Errichtungs- und Erhaltungsvereins, als auch die Gemeinde Steinbach warnen ausdrücklich davor, den gesperrten Klettersteig zu betreten. Die beschädigten Sicherungen machen eine Begehung zu gefährlich.

Tausende kamen jedes Jahr

Wie beliebt die Tour ist, zeigte sich bereits kurz nach ihrer Eröffnung im Juli 2012. Der Andrang war zeitweise so groß, dass sogar der Einstieg verlegt werden musste. Seither lockte die Route Jahr für Jahr Tausende Bergbegeisterte aus ganz Österreich auf den 1.261 Meter hohen Mahdlgupf. Jetzt ist allerdings Geduld gefragt: Eine Wiedereröffnung ist nicht vor 2027 vorgesehen. Bis dahin bleibt der Klettersteig ohnehin auch von der regulären Wintersperre betroffen.

Für alle, die den spektakulären Ausblick über den Attersee schon vermissen, heißt es damit vorerst: lieber warten, statt ein unnötiges Risiko einzugehen.