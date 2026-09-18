Tauchgang endet tödlich – Mann stirbt am Attersee

Am Freitag kam es am Tauchplatz "Ofen" nahe Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) zu einem tödlichen Tauchunfall. Um 12.38 Uhr wurden die Wasserretter der Ortsstellen Nußdorf und Weyregg alarmiert.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten andere Taucher den reglosen Mann bereits ans Ufer gebracht, berichtet die Wasserrettung. Die Einsatzkräfte und der Notarzt begannen sofort mit der Reanimation.
Doch der Kampf um das Leben des Mannes blieb erfolglos. Er starb noch am Einsatzort. Eine Frau, die ebenfalls unter Wasser in Schwierigkeiten geraten war, wurde mit leichten Verletzungen ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
Wie es zu dem tödlichen Zwischenfall kam, war zunächst völlig unklar. Der beschädigte Tauchcomputer des Mannes konnte laut Wasserrettung vor Ort nicht ausgelesen werden.
Neben der Wasserrettung standen auch Feuerwehr und Rotes Kreuz im Einsatz. Ob die beiden Notfälle unter Wasser miteinander in Zusammenhang standen, muss noch geklärt werden.