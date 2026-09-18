Auf dem Weg zur Schule – Bub (9) von Auto erfasst

Der Schüler fuhr laut Polizei gegen 7 Uhr auf der Badstraße in Hellmonsödt (Bez. Urfahr-Umgebung) zu seiner Schule. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Neunjährige dabei mit seinem Scooter auf die Fahrbahn.
Im selben Moment näherte sich ein Pkw, der von einem 64-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, der Bub wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.
Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte an. Eine Gemeindeärztin, Helfer des Roten Kreuzes Kirchschlag und der Notarzt aus Zwettl an der Rodl versorgten den verletzten Schüler noch an der Unfallstelle.
Anschließend wurde der Neunjährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Linz gebracht. Warum der Bub von der Straße abkam, war vorerst noch unklar.