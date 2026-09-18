i Dr. Herbert Hörtenhuber ist völlig überraschend verstorben – der Samariterbund trauert. istock (Symbolbild) / Facebook, Screenshot, Samariterbund / "Heute"-Montage Tiefe Trauer um Herbert H. "Schwer zu begreifen" – Beliebter Arzt verstorben Der langjährige Arzt Herbert Hörtenhuber ist völlig unerwartet verstorben. Wegbegleiter erinnern an einen besonderen Menschen. Von André Wilding 18.09.2026, 10:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

36 Jahre lang war Herbert Hörtenhuber als Arzt im Einsatz, 32 davon als Gemeindearzt. Nun sorgt sein unerwarteter Tod in Alkoven und Wilhering für große Bestürzung. Zahlreiche Wegbegleiter, ehemalige Patienten und Freunde nehmen Abschied.

Der Samariterbund Alkoven würdigt Hörtenhuber als "einen besonderen Menschen". Er sei "weit mehr als ein Arzt" gewesen.

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"Er war ein Mensch, auf den man sich jederzeit verlassen konnte und der sich für seine Patientinnen und Patienten stets weit über das übliche Maß hinaus einsetzte."

Auch außerhalb seiner Ordinationszeiten habe man auf Hörtenhubers Unterstützung zählen können. "Wir verlieren mit ihm nicht nur einen geschätzten Arzt und langjährigen Wegbegleiter, sondern vor allem einen Menschen, der für andere da war, wenn er gebraucht wurde", so der Samariterbund.

"Es ist schwer zu begreifen"

Auch die Pfarrgemeinde Alkoven nimmt Abschied von dem Mediziner, der vor rund drei Jahren in den Ruhestand gegangen war. Dort herrscht große Bestürzung: "Es ist schwer zu begreifen, dass er nicht mehr da ist."

In der Erinnerung an Hörtenhuber werden besonders seine Hilfsbereitschaft, seine sympathische Art und sein Humor hervorgehoben.

"Die Erinnerung an dich und deine herzliche Art wird uns immer ein Lächeln in unsere Gedanken zaubern. Wir werden dich in liebevoller Erinnerung behalten."

Tod macht viele Menschen sprachlos

Auch ehemalige Patienten, Freunde und Bekannte reagieren auf den Tod des Arztes. In einem Beitrag heißt es: "Es gibt Menschen, deren plötzlicher Tod einen einfach sprachlos zurücklässt. Der unerwartete und viel zu frühe Tod von Herbert Hörtenhuber hat mich persönlich stark getroffen."

Der Verfasser habe Hörtenhuber "nicht nur als großartigen Arzt, sondern vor allem als außergewöhnlichen Menschen" gekannt und geschätzt. Für seine Patienten sei der Mediziner "oft weit über das normale Maß hinaus" da gewesen.

"Ich bin dankbar, ihn gekannt zu haben. Und ich werde ihn als besonderen Menschen in Erinnerung behalten."

Weitere Reaktionen fallen ähnlich aus. Ein Mann schreibt: "Ärzte wie ihn findet man heute kaum noch." Eine Frau erklärt, ihr tue das Herz "so weh". Eine weitere ehemalige Patientin erinnert an Hörtenhuber als "mehr als nur einen Mediziner. Er war ein großartiger Mensch".

36 Jahre lang als Arzt tätig

Hörtenhuber eröffnete seine Praxis in Alkoven im Jahr 1987. Insgesamt war er 36 Jahre lang im Dienst, davon 32 Jahre als Gemeindearzt. Am 30. Juni 2023 ging er in den Ruhestand.

Zu diesem Anlass erhielt er von der Gemeinde Alkoven das Ehrenzeichen in Gold. "Verdient für sein Ehrenamt, seine Berufung und seinen außergewöhnlichen Charakter", hieß es damals.

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Auch Bürgermeisterin Monika Weberberger-Rainer würdigte seine jahrzehntelange Arbeit: "Seine Verdienste, seine Arbeit, sein Bemühen war und ist nach wie vor unbezahlbar und grenzenlos".

Rund drei Jahre nach seinem Abschied aus dem Berufsleben ist Herbert Hörtenhuber unerwartet verstorben. Die zahlreichen Reaktionen zeigen, wie viele Menschen der langjährige Arzt geprägt hat.