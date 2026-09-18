Heftiger Kreuzungs-Crash – Frau in Wrack eingeklemmt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Pichl bei Wels (Bez. Wels-Land): Zwei Pkw kollidierten im Bereich der Innkreisautobahn (A8) und der Wallerner Straße (B134).
Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zur Personenrettung an den Knoten Pichl bei Wels alarmiert. Eine verletzte Frau konnte ihr Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste von den Helfern befreit werden.
Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Eine von ihnen wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt, die beiden anderen kamen laut ersten Informationen mit leichteren Verletzungen davon.
Alle drei wurden ins Klinikum Wels gebracht. Nach der Rettungsaktion unterstützten die Feuerwehren den Abschleppdienst bei den Aufräumarbeiten. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden.
Der Kreuzungsbereich war rund eine Stunde lang teilweise gesperrt beziehungsweise nur erschwert passierbar. Im dichten Nachmittagsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Verzögerungen.