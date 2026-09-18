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Die Pkw wurden durch den Crash schwer beschädigt.
Die Pkw wurden durch den Crash schwer beschädigt.
laumat/Matthias Lauber
Drei Verletzte

Heftiger Kreuzungs-Crash – Frau in Wrack eingeklemmt

Auf einer stark befahrenen Kreuzung krachten am Donnerstag zwei Autos zusammen. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
18.09.2026, 09:48
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Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Pichl bei Wels (Bez. Wels-Land): Zwei Pkw kollidierten im Bereich der Innkreisautobahn (A8) und der Wallerner Straße (B134).

Drei Personen wurden bei dem Crash verletzt.
Drei Personen wurden bei dem Crash verletzt.
laumat/Matthias Lauber

Frau aus Pkw gerettet

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zur Personenrettung an den Knoten Pichl bei Wels alarmiert. Eine verletzte Frau konnte ihr Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste von den Helfern befreit werden.

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Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Eine von ihnen wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt, die beiden anderen kamen laut ersten Informationen mit leichteren Verletzungen davon.

Kreuzungsbereich schwer passierbar

Alle drei wurden ins Klinikum Wels gebracht. Nach der Rettungsaktion unterstützten die Feuerwehren den Abschleppdienst bei den Aufräumarbeiten. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden.

Auto überschlägt sich auf regennasser Innkreisautobahn

Der Kreuzungsbereich war rund eine Stunde lang teilweise gesperrt beziehungsweise nur erschwert passierbar. Im dichten Nachmittagsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Verzögerungen.

red,18.09.2026, 09:48
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