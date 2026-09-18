i Die Teenies rasten auf E-Scootern durch den Park. (Symbolbild) Google, iStock Flucht auf E-Scootern Maskierte Teenies rasen durch Park, gefährden Passanten Zwei maskierte Jugendliche sollen in Linz Passanten gefährdet haben. Als die Polizei anrückte, flüchteten die Burschen auf E-Scootern. Von Oberösterreich Heute 18.09.2026, 10:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei in den Bellevuepark gerufen. Dort sollen zwei maskierte Jugendliche auf E-Scootern unterwegs gewesen sein und Personen gefährdet haben.

Teenies ergriffen die Flucht

Weil es bereits in den Tagen zuvor ähnliche Vorfälle gegeben hatte, rückten mehrere Streifen an. Als die Burschen die zufahrenden Polizisten bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht. Dabei sollen sie durch ihre Fahrweise zahlreiche Fußgänger gefährdet haben.

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Im Bereich Spallerhof gelang es den Beamten schließlich, einen 13-jährigen Rumänen aus Linz anzuhalten. Wenig später wurde auch sein mutmaßlicher Komplize, ein 17-jähriger Landsmann aus Linz, erwischt.

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Beide Jugendlichen wurden in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Anzeigen folgten.

Opfer gesucht

Während der Fahndung trafen die Beamten beim Hausleitnerweg beziehungsweise am Heideweg auf einen Mann und eine Frau mittleren Alters. Sie gaben an, beinahe von den beiden maskierten E-Scooter-Fahrern überfahren worden zu sein. Die Polizei bittet insbesondere diese beiden Personen, sich bei der Polizeiinspektion Lenaupark unter 059133 4587 zu melden.