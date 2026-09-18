i Rechnen vor: LAbg. Ingrid Korosec, Präsidentin Österreichischer Seniorenbund, und LH a.D. Josef Pühringer, Landesobmann des OÖ Seniorenbundes. (Symbolbild) iStock, ooesb.at 8,2 Milliarden Euro weniger "Falsche Zahlen" – Pensionisten steigen auf Barrikaden Sind Pensionen wirklich der große Milliarden-Fresser im Staatshaushalt? Der Seniorenbund widerspricht vehement und legt eine eigene Rechnung vor. Von Oberösterreich Heute 18.09.2026, 12:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

36 Milliarden Euro gab der Bund 2025 laut offizieller Darstellung für gesetzliche Pensionen und Beamtenpensionen aus. Diese Zahl sei jedoch irreführend, kritisierten der oberösterreichische Seniorenbund-Chef Josef Pühringer und die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid Korosec.

8,2 Milliarden Euro weniger

Denn in diesem Betrag steckten auch zahlreiche Ausgaben, die aus Sicht der Seniorenvertreter keine echten Pensionskosten seien. Dazu zählten etwa Ausgleichszulagen, Kindererziehungszeiten, Reha, Gesundheitsvorsorge, Pflegegeld sowie Beiträge für Präsenz- und Zivildienst.

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Nach Berechnung des Seniorenbundes betrug der tatsächliche staatliche Pensionszuschuss daher nur 27,8 statt 36 Milliarden Euro. "Die echten Pensionskosten sind um 8,2 Milliarden beziehungsweise 22,8 Prozent niedriger", heißt es.

Zusätzlich verwies der Seniorenbund auf die Steuerleistung älterer Menschen. Pensionisten zahlten demnach jährlich rund elf Milliarden Euro an Lohn- und Einkommensteuer. Ziehe man auch diese Einnahmen ab, blieben laut der Rechnung nur noch 16,8 Milliarden Euro an Zuschuss übrig.

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Klare Trennung der Kosten gefordert

"Falsche Zahlen führen zu falschen Schlussfolgerungen und Reaktionen", warnt der Seniorenbund. Er fordert deshalb eine klare Trennung: Echte Pensionskosten sollten künftig im Pensionstopf, Sozialleistungen dagegen im Sozialtopf ausgewiesen werden.

Zugleich betonten die Seniorenvertreter, dass das System weiterhin finanziell fit gehalten werden müsse – unter anderem durch ein höheres tatsächliches Pensionsalter und einen Ausbau der betrieblichen sowie privaten Vorsorge.