i Für einen Film-Schauplatz ins Flugzeug steigen oder wegen eines Buches einen ganzen Trip planen? Das machen "Geek Traveller". iStock/Boyloso (Symbolbild) "Geek Travelling" Wegen deines Hobbys verreisen? Dieser Trend macht's vor Würdest du für ein Sandwich in eine andere Stadt fahren? Dann bist du womöglich längst bereit für diesen Reise-Hype. Von Heute Life 30.09.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es früher dunkel, das Sofa plötzlich verdächtig gemütlich und der nächste größere Ausflug gedanklich auf den Frühling verschoben. Gerade im Herbst und Winter fällt es vielen schwerer, sich zu neuen Abenteuern aufzuraffen. Dabei könnte ausgerechnet jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, beim Reisen einmal nur auf dich selbst zu hören.

"Geek Travelling" bestimmt deine Leidenschaft das Ziel

Hier setzt "Geek Travelling" an. Hinter dem Begriff steckt weniger eine neue Art des Reisens als vielmehr ein Perspektivwechsel: Nicht das Reiseziel steht zuerst fest, sondern deine persönliche Leidenschaft.

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Du liebst eine bestimmte Buchreihe? Dann könnte dich deine nächste Reise an deren Schauplätze führen. Du kennst jeden Film eines Regisseurs, interessierst dich für Eisenbahnen, Architektur, Kaffee, Geschichte, Fußballstadien oder alte Plattenläden? Dann wird genau diese Begeisterung zum Ausgangspunkt für deinen Trip.

Das Schöne daran: Es gibt eigentlich nichts, das zu speziell wäre. Gerade die Interessen, bei denen andere fragen "Dafür fährst du extra dorthin?", machen den Reiz aus.

Kein klassischer Urlaub mehr

Reisen muss schließlich nicht immer bedeuten, zwei Wochen am Meer zu verbringen oder die berühmtesten Sehenswürdigkeiten einer Stadt abzuhaken. Manchmal reicht schon ein Wochenende, das einem einzigen Interesse gewidmet ist.

Vielleicht möchtest du ein Museum sehen, das nirgendwo sonst jemanden in deinem Freundeskreis interessiert. Vielleicht gibt es in einer anderen Stadt genau jenes Sandwich, von dem du seit Jahren hörst. Oder du willst endlich an jenem Ort stehen, den du aus deinem Lieblingsfilm kennst. Was von außen ein bisschen nerdig wirken mag, kann sich für dich wie das perfekte kleine Abenteuer anfühlen.

Gerade im Winter kann das richtig guttun

Wenn Badeurlaub und lange Sommerabende gerade keine Option sind, braucht es einen anderen Grund, die Reisetasche zu packen: Statt darauf zu warten, dass es draußen wieder wärmer wird, schaffst du dir selbst etwas, auf das du dich freuen kannst. Und dafür muss es nicht einmal weit weg gehen.