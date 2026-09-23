i "Garfield" und "Nola" hätten eine zweite Chance verdient. ©Tiko Klagenfurt Tierische Vermittlungshilfe "Garfield" sucht kein Abenteuer, sondern einfach Liebe "Heute"-Tierisch vertritt natürlich das Tierschutz-Motto "Adopt don't shop" und stellt gerne Tierheimschützlinge aus ganz Österreich vor. Von Heute Tierisch 23.09.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Tierschutzkompetenzzentrum in Kärnten, besser bekannt unter dem Namen "Tiko", wird uns nun ebenfalls wöchentlich mit seinen ausgewählten Schützlingen den Tag versüßen. Als Vermittlungshilfe stellt sich "Heute"-Tierisch natürlich immer gerne zur Verfügung, um herrenlosen Haustieren aus ganz Österreich eine größere Stimme zu geben.

Kater "Garfield"

Der gemütliche "Garfield" hat tatsächlich einiges mit dem Comic-Helden gemeinsam, denn er schätzt Ruhe und Geduld wesentlich mehr als Abenteuer und Trubel. Aufgrund eines leichten Nierenproblems ist er auch spezielles Futter angewiesen, kommt damit aber sehr gut klar. Für "Garfield" wird eine ruhige Familie gesucht, die ihn mit Streicheleinheiten verwöhnt und es ihm nicht übel nimmt, dass er ein bisschen länger braucht, bis das Eis bricht.

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Hund "Nola"

Ich glaube, sie nimmt es uns nicht übel, wenn wir behaupten, dass American Staffordshire Terrier Mädchen "Nola" mit ihren 11 Jahren schon eine betagte Dame ist. Trotzdem hätte sie so gerne einen Menschen, dem sie beweisen kann, wie loyal, treu und liebevoll sie sein kann. Anfangs zeigt sie sich ein bisschen schüchtern, doch wenn das Vertrauen gewonnen wurde, bleibt sie immer an deiner Seite. Für "Nola" wünschen sich die Tierpfleger ein stabiles Zuhause mit Rasseerfahrung, wo sie ohne Kinder und andere Tiere verdiente Einzelprinzessin sein darf.

Bei Interesse bitte folgende Kontaktmöglichkeit nutzen: TIKO vermittelt Tierliebe

Tel.: 0463 435410

www.tiko.or.at

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Wer einem Haustier ein schönes Zuhause schenken möchte, sollte in jedem Fall zuerst ins Tierheim seiner Wahl schauen, immerhin ist im Tiko, bei Tierschutz Austria, im Tierquartier, bei der Pfotenhilfe, am Assisi-Hof in Stockerau, oder in der Arche Noah in Graz bestimmt ein würdiger Kandidat für Streicheln und Abenteuer dabei, der einfach nur Pech hatte.