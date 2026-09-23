Papageien-Aussetzung bei Schlatt: Suche geht weiter

Die Hoffnung, die ausgesetzten Papageien noch lebend zu finden, wird immer kleiner. Die Tropenvögel sind extrem empfindlich, wenn die Temperaturen sinken. Ehrenamtliche Helfer von der Tierrettung Tierengel Austria sind trotzdem unermüdlich unterwegs.
„Wir suchen nach wie vor, wir suchen jeden Baum ab. Einmal am Tag kontrollieren wir den Bereich, in dem die Papageien ausgesetzt worden sind. Das werden wir in den nächsten Tagen noch weitermachen, dann aber nur mehr alle paar Tage.“Doris-Nicole EderObfrau, Tierengel Austria
Vor etwa zwei Wochen wurden acht Papageien in einem Waldstück entlang der Ager im Gemeindegebiet von Schlatt ausgesetzt. Sechs der Tiere konnten gerettet werden. Sie werden jetzt von der Tierschutz-Initiative Innviertel betreut und wieder aufgepäppelt. Dieser Verein wurde im Sommer 2021 von freiwilligen Tierschützern aus der Region gegründet. Ihr Ziel ist es, Tieren zu helfen und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen.
Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen Verdächtigen, dem vorgeworfen wird, die Papageien ausgesetzt zu haben. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Tierquälerei.