Jamie hat nur noch ein Auge – OP muss das Zweite retten

Die Bilder von Jamie gehen ans Herz. Der kleine Hund blickt mit seinem einzigen Auge in die Kamera. Im Maul trägt er einen Ball, so als würde er zum Spielen auffordern. Doch Jamie kämpft mit einem harten Schicksal.
Der Rüde, eine Französische Bulldogge, ist über die Jahre zu einem geliebten Familienmitglied geworden. Jetzt bangt die Besitzerin, dass ihr fast 12 Jahre alter Begleiter auch noch sein zweites Auge verliert.
Denn Jamie hat bereits sein rechtes Auge verloren. Der Grund war ein intraokulares Melanom, also ein Tumor im Auge. Seither kann der Hund nur noch mit seinem linken Auge sehen.
Bei Untersuchungen wurden mehrere Erkrankungen und Veränderungen festgestellt. Dazu gehören eine Zyste der Hornhaut und eine Keratitis pigmentosa (die Hornhaut wird dabei bräunlich bis schwarz pigmentiert).
Trotz intensiver Behandlung mit Augentropfen und Augensalbe besserte sich eine auffällige Vorwölbung nicht ausreichend.
Die Tierärzte empfehlen jetzt dringend eine Operation an der Hornhaut. Bei der sogenannten Keratektomie soll krankhaft verändertes Gewebe entfernt werden. Gegebenenfalls ist auch ein Bindehautlappen notwendig.
Die Besitzerin macht alles, um Jamies einzig verbliebenes Auge zu erhalten. Doch die bisherigen Untersuchungen, Medikamente und regelmäßigen Kontrollen haben sie viel Geld gekostet. Dazu kommen die Kosten für die notwendige Operation und die anschließende Behandlung.
Diese finanzielle Belastung kann nach eigenen Angaben nicht mehr alleine stemmen. Deshalb bittet sie jetzt öffentlich um Unterstützung.
Gespendetes Geld soll ausschließlich für Jamies tierärztliche Behandlung, die Operation, Medikamente und die Nachsorge verwendet werden.
Ihr größter Wunsch ist, dass Jamie trotz seiner Erkrankung weiterhin sehen und damit ein wichtiges Stück seiner bisherigen Lebensqualität behalten kann.