Bauarbeiter stürzt vom fünften Stock in den Tod

Bei Arbeiten an einem Wohnhaus im 3. Bezirk ist es am Donnerstag gegen 8.00 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Bauarbeiter war mit Spenglerarbeiten beschäftigt, als er von einer Terrasse im fünften Stock in den Innenhof stürzte.
Warum der Mann abstürzte, ist derzeit noch völlig unklar.
Nach dem Sturz rückte die Wiener Berufsrettung an. Die Einsatzkräfte leisteten noch vor Ort Erste Hilfe.
Die Verletzungen des Bauarbeiters waren jedoch zu schwer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs dauern an.