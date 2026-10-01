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Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
APA-Images / fotokerschi / DAVID RAUSCHER (Symbolbild)
Tragödie in Wien

Bauarbeiter stürzt vom fünften Stock in den Tod

Bei Spenglerarbeiten an einem Wiener Wohnhaus stürzte ein Bauarbeiter vom fünften Stock in den Innenhof. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
André Wilding
Von André Wilding
01.10.2026, 12:44
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Bei Arbeiten an einem Wohnhaus im 3. Bezirk ist es am Donnerstag gegen 8.00 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Bauarbeiter war mit Spenglerarbeiten beschäftigt, als er von einer Terrasse im fünften Stock in den Innenhof stürzte.

Firmenchef stirbt vor Augen seines Mitarbeiters

Warum der Mann abstürzte, ist derzeit noch völlig unklar.

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Rettung kämpft um sein Leben

Nach dem Sturz rückte die Wiener Berufsrettung an. Die Einsatzkräfte leisteten noch vor Ort Erste Hilfe.

Die Verletzungen des Bauarbeiters waren jedoch zu schwer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Vater stürzt vor Augen seines Sohnes in die Tiefe

Ermittlungen laufen

Wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs dauern an.

wil,01.10.2026, 12:44
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