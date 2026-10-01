i Fahrkartenautomat beim Zugang zur U-Bahn: Preise werden erhöht. Wiener Linien/Johannes Zinner Teuerung bei Tickets Preiserhöhung fix – bald neue Öffi-Tarife in Wien Die Wiener Linien werden ihre Tarife 2027 erneut anpassen. Wie stark die Preise steigen, soll noch im Herbst bekannt gegeben werden. Von Thomas Peterthalner 01.10.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Fahrgäste der Wiener Linien müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Ticketpreise einstellen. Die nächste Tariferhöhung steht bevor. Mit Jahresbeginn 2027 sollen die Ticketpreise erneut an die Teuerung angepasst werden. Wie stark die Preise steigen, wird derzeit noch offen gehalten.

Teuerung als Auslöser

Basis für die Preisanpassung ist der gestiegene Verbraucherpreisindex. Zwischen August 2025 und August 2026 war dieser laut Statistik Austria um 3,2 Prozent höher als im Vorjahr. Das bedeutet aber nicht, dass die Öffi-Tickets exakt um diesen Wert teurer werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jährliche Preisanpassung

Erstmals seit der Einführung der 365-Euro-Jahreskarte 2012 hatten die Wiener Linien ihre Ticketpreise mit Jahresbeginn 2026 erhöht. Gleichzeitig wurde angekündigt, die Tarife künftig jährlich zu valorisieren – wie es auch bei Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und ÖBB üblich ist.

Spekulation über Erhöhung

Wie hoch die nächste Erhöhung tatsächlich ausfallen wird und welche Tickets betroffen sein werden, soll noch im Herbst bekannt gegeben werden. Online kursieren bereits Gerüchte über Preiserhöhungen von bis zu 1,10 Euro. Die Wiener Linien äußerten sich zu den kolportierten Preisen bisher nicht.

Die Bilder des Tages i ?

ÖBB und VOR erhöhen Preise

Die ÖBB erhöhen ihre Preise mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 um rund 3,5 Prozent. Der Verkehrsverbund Ost-Region hat die Preise zahlreicher Tickets bereits im Juli beziehungsweise September angepasst.