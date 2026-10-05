i "Bubble"-Hotels sind wie gemacht für eine kleine Flucht aus dem Alltag. iStock/Kateryna Kukota (Symbolbild) "Bubble"-Hotels im Trend Sterne vom Bett aus sehen? Hier wird dieser Traum wahr Camping-Romantik ja, unbequeme Isomatte nein: Wer unter Sternen schlafen und trotzdem kuschelig liegen möchte, dürfte diese Unterkünfte lieben. Von Heute Life 05.10.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du liegst schon im Bett, die Decke bis zum Kinn gezogen – und musst nur noch nach oben schauen. Statt einer Zimmerdecke funkeln über dir die Sterne, rundherum ist nichts als Natur. Was nach einer ziemlich romantischen Vorstellung klingt, kannst du in sogenannten "Bubble"-Hotels tatsächlich erleben.

Die außergewöhnlichen Unterkünfte liegen häufig abseits von Großstadtlärm und Straßenlaternen, irgendwo zwischen Wiesen, Wäldern oder Seen. Statt eines klassischen Hotelzimmers wartet dort eine kleine, meist teilweise oder großflächig transparente Kuppel. Und die macht die Umgebung kurzerhand zum schönsten Teil der Einrichtung.

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Hier schläfst du mitten in der Natur

Das Prinzip ist schnell erklärt: In den "Bubbles" steht ein richtiges Bett, während die durchsichtige Außenhülle den Blick nach draußen freigibt. Tagsüber schaust du ins Grüne, nachts kannst du, sofern das Wetter mitspielt, direkt vom Kopfpolster aus den Sternenhimmel beobachten.

Gerade für eine Auszeit zu zweit hat das seinen Reiz: Kein Fernseher, keine Hotellobby und im besten Fall weit und breit niemand, der stört. Stattdessen bleibt Zeit zum Reden, Sterne zählen oder einfach nur zum Nichtstun.

Camping-Gefühl ohne Isomatte

Bubble-Hotels lassen sich deshalb gut unter dem Begriff Glamping einordnen. Das Wort verbindet "Glamour" und "Camping" – und beschreibt ziemlich genau, worum es geht: möglichst nah an der Natur sein, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen.

Wie luxuriös die Nacht wird, hängt von der jeweiligen Unterkunft ab: Manche "Bubbles" beschränken sich auf Bett und spektakuläre Aussicht, andere bieten zusätzlich ein eigenes Badezimmer, Frühstück oder sogar Hot Tub und Sauna. Aus einer Nacht im Grünen kann damit schnell ein kleiner Wellness-Urlaub werden.

Sternenhimmel übernimmt die Abendunterhaltung

Der wohl größte Luxus ist dabei allerdings schwer in Sterne zu fassen. Wer sonst ständig von Terminen, Nachrichten und Bildschirmlicht umgeben ist, bekommt hier vor allem eines: Ruhe.

Und wenn es draußen dunkel wird, braucht es kein großes Abendprogramm. Licht aus, einkuscheln und nach oben schauen. Natürlich gibt es keine Garantie auf eine sternenklare Nacht. Wolken halten sich schließlich an keine Hotelbuchung, doch selbst Regentropfen auf der transparenten Kuppel können ihren ganz eigenen Charme entwickeln.

Mittlerweile gibt es solche Bubble-Unterkünfte an zahlreichen Orten und in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Wer also beim nächsten romantischen Wochenende einmal auf das klassische Wellnesshotel verzichten möchte, könnte hier fündig werden.