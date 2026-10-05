i Marko Arnautović haut einfach drauf. Marli Twitch Verrückte Aktion im Stream "Alles kaputt": Arnautović zeigt Fallrückzieher im Bett Marko Arnautović ist bei Twitch-Star Marli zu Gast – und lässt sich zu einer ziemlich wilden Aktion überreden. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 12:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marko Arnautović (36) hat bei seinem Besuch bei Twitch-Streamer Marli nicht nur mit wilden Geschichten aus seiner Karriere für Unterhaltung gesorgt. Der ehemalige ÖFB-Star bewies auch, dass er für sportliche Herausforderungen weiterhin zu haben ist.

Und dafür braucht es offenbar nicht einmal einen Fußballplatz.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Marli wollte von Arnautović einen Fallrückzieher sehen. Der Schauplatz dafür: ausgerechnet das Bett des Streamers.

Bevor es losging, wollte Marli allerdings auf Nummer sicher gehen. Arnautović sollte sich zumindest kurz aufwärmen.

Seine Antwort fiel eindeutig aus: "Ich mach gar nichts warm. Ich mach direkt."

"Ich haue mir hundert Prozent was an"

Ganz so sicher dürfte sich Arnautović seiner Sache dann aber doch nicht gewesen sein. Mit dem Ball in der Hand stellte er sich auf das Bett und kündigte bereits an, wie die Aktion seiner Meinung nach enden könnte.

"Ich schwöre, ich haue mir hundert Prozent was an." Aufhalten ließ er sich davon natürlich nicht.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Arnautović warf den Ball hoch und setzte tatsächlich zum Fallrückzieher an. Der 36-Jährige traf den Ball – und landete anschließend mit seinem gesamten Körper auf Marlis Bett.

Der Streamer konnte kaum glauben, was gerade in seinem Zimmer passierte.

"Alles kaputt"

Arnautović selbst richtete seinen Blick nach der Landung erst einmal auf das Bett. Seine trockene Bestandsaufnahme: "Alles kaputt."

Ganz so schlimm dürfte es am Ende dann doch nicht gewesen sein. Für Marli stand jedenfalls fest, dass sein prominenter Gast einen neuen Spitznamen verdient hatte.

Er taufte den ehemaligen Inter-, Stoke- und West-Ham-Kicker kurzerhand "Stabilović".