i Kaum Fett – trotzdem OP! Emmy Russ legt sich unters Messer Instagram Trotz schlanker Figur OP statt Sport! TV-Star (27) lässt sich Fett absaugen Trash-TV-Queen Emmy Russ hat sich einer Schönheits-OP unterzogen. Auf Instagram wehrt sie sich gegen die Kritik ihrer Follower. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Emmy Russ (27) hat sich unters Messer gelegt. Die Trash-TV-Dauerbrennerin ließ sich in einer Spezialklinik in Nürnberg eine Hautstraffung in Kombination mit einer kleinen Fettabsaugung an den Oberarmen, Oberschenkeln, am Bauch und am Rücken durchführen.

Bereits einen Tag nach dem Eingriff machte sich die gebürtige Hamburgerin auf den Weg zurück in ihre Wahlheimat Madrid. "Ich habe mir den Rollstuhlservice gebucht und musste somit überhaupt nicht laufen", freute sich Emmy auf Instagram.

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Bei einigen Fans kommt die erneute Operation allerdings gar nicht gut an. In den Kommentaren äußerten Follower ihr Unverständnis mit teils drastischen Worten. "Bescheuert! Wie wäre es mit Fitnessstudio?", war unter anderem zu lesen.

Emmy wehrt sich gegen Kritik

Genau auf diesen Punkt ging die 27-Jährige in einer Fragerunde ein: "Wenn ihr bloß wüsstet, was ich alles schon versucht habe, um abzunehmen ... sehr kritische Methoden, und auch Fitnessstudio hat dazugehört. Es hat ALLES NICHTS gebracht!"

Am Ende des Tages sieht sie keinen Grund, sich zu rechtfertigen. "Mein Körper, meine Entscheidung. Ob mit oder ohne Eingriff ... wichtig ist, dass DU dich wohlfühlst. Und niemand sonst muss es verstehen", so Emmy. Das "wunderschöne Ergebnis" will sie ihrer Community zeigen, sobald ihr Körper geheilt ist.