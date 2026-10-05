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"Bauer sucht Frau"-Eklat: Hofdame baggert Peters Bruder an
Joyn
"Bauer sucht Frau"-Skandal

Peter geschockt! Hofdame flirtet heimlich mit Bruder

Damit hat Bauer Peter nicht gerechnet: Mitten in der Hofwoche erfährt er, dass Hofdame Michi offenbar auch Interesse an seinem Bruder haben soll.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
05.10.2026, 12:18
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Bei "Bauer sucht Frau" nimmt die Hofwoche von Peter eine völlig unerwartete Wendung. Eigentlich will der "lässige Murtaler" herausfinden, welche seiner Hofdamen sein Herz erobern könnte. Doch plötzlich sorgt ausgerechnet sein Bruder für einen Liebes-Eklat.

Zwei Frauen verlassen den Hof

Zunächst muss Peter gleich zwei Abschiede verkraften. Lisi verlässt den Hof für einen Tag wegen einer Firmung. Kurz darauf muss auch Michi überraschend ihre Koffer packen.

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Der Grund ist ernst: Ihre Mutter befindet sich im Krankenhaus. Peter zeigt Verständnis für die Situation. Michi lässt bei ihrer Abreise offen, ob sie noch einmal zurückkehren wird. Die beiden vereinbaren, am Abend miteinander zu telefonieren.

Damit bleibt Peter vorerst nur noch mit Vani zurück. Die beiden nutzen die ungewohnte Zweisamkeit und kommen sich näher. "Mei Hofwochn is a bissl verdraht", stellt Peter fest. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, dass es gleich noch turbulenter wird.

Michi soll Peters Bruder angebaggert haben

Denn wenig später sucht Peters Bruder das Gespräch mit ihm – und erzählt von einer brisanten Begegnung mit Michi.

Demnach soll sie ihn bei ihrer Abreise nach seiner Telefonnummer und seinem Snapchat-Kontakt gefragt haben. Doch damit nicht genug: Angeblich stellte Michi sogar in den Raum, dass zwischen ihr und Peters Bruder etwas laufen könnte, sollte es mit dem Bauern nicht klappen. Auch eine Einladung zum Übernachten soll gefallen sein.

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Für Peter ist das zu viel. Schockiert greift er zum Telefon und konfrontiert Michi mit den Vorwürfen.

Peter zieht sofort Konsequenzen

Der Bauer macht unmissverständlich klar, dass das Kennenlernen damit für ihn beendet ist. Eine Rückkehr von Michi auf seinen Hof kommt nach dieser Geschichte nicht mehr infrage.

red,05.10.2026, 12:18
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