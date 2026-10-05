i Arnie spricht offen über das CL-Finale. Marli Twitch, APA Images Verrückte Geschichte "Kopf am Boden" – Arnautović im CL-Finale festgenommen Marko Arnautović packt bei Streamer Marli eine irre Geschichte aus. Beim Champions-League-Finale 2010 wurde er von der Polizei zu Boden gebracht. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Marko Arnautović (36) einmal ins Erzählen kommt, kann es durchaus unterhaltsam werden. Das stellte der ehemalige ÖFB-Star jetzt bei einem Besuch im Stream von Twitch-Star Marli unter Beweis.

Dabei erinnerte sich Arnautović an eine Geschichte aus seiner Zeit bei Inter Mailand, die selbst für seine Verhältnisse ziemlich wild klingt. Es geht um nichts Geringeres als das Champions-League-Finale 2010.

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Inter besiegte damals im Madrider Bernabéu den FC Bayern mit 2:0 und krönte sich unter Trainer José Mourinho zum Champions-League-Sieger. Arnautović gehörte zum Kader der Italiener.

Das Problem: Seine Akkreditierung war weg.

Polizei hält ihn für Fan

Nach dem Schlusspfiff wollte der Österreicher gemeinsam mit der Mannschaft feiern und lief von der Tribüne Richtung Spielfeld. Ohne Akkreditierung erkannten ihn die Sicherheitskräfte allerdings offenbar nicht als Spieler.

Die Situation eskalierte.

Arnautović erzählt im Stream, dass ihn die Polizei plötzlich zu Boden brachte und fesselte. Die Beamten dürften davon ausgegangen sein, dass hier einfach ein Fan unerlaubt auf den Rasen stürmen wollte.

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Erst ein Mitglied des Inter-Trainerteams bemerkte, was da gerade passierte, und klärte die Polizisten darüber auf, wen sie da eigentlich festhielten. Arnautović durfte wieder aufstehen.

Damit hätte die Geschichte eigentlich enden können. Tat sie aber nicht.

Wenig später schon wieder am Boden

Nach der Feier wollte Arnautović seinem damaligen Inter-Kollegen Mario Balotelli offenbar noch einen Schrecken einjagen. Als der Mannschaftsbus vorbeifuhr, klopfte der Österreicher dagegen.

Keine besonders gute Idee.

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Die Polizei wurde erneut auf ihn aufmerksam. Und nur kurze Zeit nach seiner ersten unfreiwilligen Begegnung mit den Beamten lag Arnautović laut eigener Erzählung schon wieder gefesselt auf dem Boden.

Diesmal seien sogar sechs Polizisten um ihn herumgestanden.

Also musste erneut jemand erklären, dass der vermeintliche Störenfried tatsächlich zur Mannschaft des frischgebackenen Champions-League-Siegers gehörte.

Dann steigt er auch noch in den Bayern-Bus

Doch selbst damit war Arnautovićs Abend noch nicht vorbei.

Später sei er auch noch in den Bus des unterlegenen FC Bayern gestiegen. Dort traf er auf Louis van Gaal, seinen ehemaligen Trainer aus gemeinsamen Zeiten beim FC Twente.

Arnautović konnte sich einen Spruch nicht verkneifen. "Ihr habt gut gespielt", soll er dem Niederländer nach der Final-Niederlage gesagt haben.

Im Stream kann Arnautović heute selbst über sein damaliges Verhalten lachen. Seine Erklärung für die zahlreichen Eskapaden fällt entsprechend deutlich aus: Er habe damals einfach einen "kaputten Kopf" gehabt.

Immerhin dürfte er an diesem Abend einen ziemlich einzigartigen Rekord aufgestellt haben: Champions-League-Sieger werden – und rund um das Finale gleich zweimal von der Polizei gefesselt werden.