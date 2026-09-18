i Spezielles Weißlicht reduziert die Keime. Bild: Lumitech Kleine leisten Großes Bgld Licht schützt Lebensmittel vor Keimen Lumitech Lighting Solution aus Jennersdorf hat eine Lichttechnologie entwickelt, die Lebensmittel besser vor Keimen schützen soll. Von Heute Redaktion 18.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Anders als bei einer UV-Bestrahlung kommt dabei speziell entwickeltes Weißlicht zum Einsatz. Das System wird direkt in Regalen, Käse- und Feinkosttheken oder Kühlmöbeln eingebaut. Tests der Technischen Hochschule Ulm ergaben innerhalb von sechs Stunden Keimreduktionen von bis zu 90 Prozent bei E. coli,Listerien und Staphylococcus aureus.

Besonders interessant ist die Technologie für Obst, Gemüse, Fisch und Käse. Die Waren werden präsentiert wie bisher, während das Licht Hygiene und Lebensmittelsicherheit verbessert.

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Facts & Figures Lumitech produziert seit über 25 Jahren LED-Systeme und optoelektronische Lösun- gen und wird vom Land Burgenland mit einer strategischen Beteiligung über den Athe- na-Fonds der Wirtschaftsagentur Burgenland unterstützt. Schon 2007 gab es für ein hocheffizientes LED-Modul den Staatspreis Innovation. Info: lumitech.com