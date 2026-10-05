i Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht lockt jährlich zehntausende Besucher an. APA-Images / imageBROKER / Arnulf Hettrich Ticket-Jagd startet Dieser Weihnachtsmarkt ist sofort ausverkauft Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht begeistert mit besonderer Kulisse – und die Tickets sind heiß begehrt. Wann der Vorverkauf startet. Von Heute Life 05.10.2026, 17:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im deutschen Hochschwarzwald zählt zu den spektakulärsten Weihnachtsmärkten Europas - und auch zu den begehrtesten. Die festlich beleuchteten Holzhütten unter den imposanten Viaduktbögen locken jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Ticketansturm sorgt für Rekorde

Wer dabei sein will, sollte jedoch nicht zu lange zögern: 2025 waren die rund 75.000 Tickets innerhalb von nur 24 Stunden ausverkauft, und das Buchungssystem war zeitweise überlastet. Auch für 2026 wird wieder ein großer Andrang erwartet, denn der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 14. Oktober, um 10 Uhr – ausschließlich online und für festgelegte Zeitfenster.

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Erwachsene zahlen für Tickets bei Ankunft bis 16 Uhr 7,50 Euro, danach 9,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre können den Markt gratis besuchen. Abendkassen gibt es keine – alle Tickets müssen vorab online erworben werden.

Längere Öffnungszeiten

Die Ravennaschlucht bei Breitnau im Hochschwarzwald verwandelt sich wieder zwischen dem 26. November und dem 20. Dezember, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, in ein märchenhaftes Weihnachtsdorf. Unter den beleuchteten Bögen des historischen Viadukts der Höllentalbahn warten mehr als 40 Stände mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und regionale Spezialitäten.

Wegen der hohen Nachfrage wurden die Öffnungszeiten dieses Jahr sogar verlängert: donnerstags von 16 bis 21 Uhr, an den anderen Tagen von 14 bis 21 Uhr.

2026 zum letzten Mal

Wer zur Ravennaschlucht anreisen möchte, sollte im Vorfeld planen. Die Parkplätze vor Ort sind begrenzt, daher ist ein Kombiticket für Auto und Eintritt notwendig. Alternativ verkehren Shuttlebusse etwa ab Titisee, Hinterzarten, Himmelreich und Freiburg. Mit dem Shuttle-&-Eintritt-Ticket ist die Busfahrt für Erwachsene inklusive, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen vier Euro extra.

2026 organisiert die Hochschwarzwald Tourismus GmbH letztmals den Weihnachtsmarkt. Ab 2027 übernimmt das Hofgut Sternen die Veranstaltung. Für Besucherinnen und Besucher ändert sich heuer aber noch nichts.