i Fast 500 Euro kostet das Glastonbury-Ticket 2027 – der Rekordpreis sorgt bei Fans für heftige Kritik. APA-Images / AFP / OLI SCARFF Fast 500 Euro! Rekordpreis für beliebtes Festival sorgt für Empörung Glastonbury war in 42 Minuten ausverkauft. Doch der Rekordpreis von fast 500 Euro sorgt bei Fans für heftige Kritik. Von Heute Life 06.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

42 Minuten. So lange dauerte es, bis die Tickets für Glastonbury 2027 restlos weg waren. Wer eines ergatterte, darf sich glücklich schätzen. Denn für viele Fans blieb nach stundenlangem Warten in der Online-Schlange nur die Enttäuschung.

Doch der Rekord-Sold-out hat einen bitteren Beigeschmack: Ein reguläres Ticket kostet erstmals mehr als 400 Pfund – umgerechnet rund 480 Euro.

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Fast 500 Euro für fünf Tage Festival

Der Kartenverkauf für das britische Kultfestival, das vom 23. bis 27. Juni 2027 stattfindet, startete am Sonntag um 10 Uhr MEZ. Um 10.42 Uhr war bereits Schluss. Der Anbieter See Tickets bestätigte den Ausverkauf und entschuldigte sich bei jenen, die leer ausgingen.

Der Preis sorgt allerdings für mindestens ebenso viel Gesprächsstoff wie der rasante Ausverkauf. 408 Pfund müssen Besucher für das reguläre Ticket hinlegen, inklusive Buchungsgebühr. Gegenüber 2025 bedeutet das ein Plus von rund 30 Pfund – umgerechnet etwa 34 Euro. Für viele langjährige Glastonbury-Fans ist damit wohl eine Schmerzgrenze überschritten.

"Unvernünftig", "wahnsinnig", "Abzocke"

In sozialen Netzwerken machten die empörten Fans ihrem Ärger Luft. Eine Person erinnerte sich an seinen letzten Besuch: "Das letzte Mal war ich 2009 dort. Damals kostete das Ticket 165 Pfund. Es fühlte sich bezahlbar an, jeden Penny wert. Mit Inflation, klar, heute müssten es 300 Pfund sein. Ich verstehe, es ist eine Benefizveranstaltung. Aber 400 Pfund? Das fühlt sich nicht richtig und nicht fair an."

„Man zahlt mehr Geld, um schlechte Musik zu hören.“

Andere zogen einen noch härteren Vergleich und verwiesen auf das Jahr 2000. Damals kostete ein Ticket lediglich 87 Pfund. Der Preis sei seither explodiert, während die musikalische Qualität aus Sicht mancher Fans nicht entsprechend gestiegen sei. "Man zahlt mehr Geld, um schlechte Musik zu hören. Wie soll das fair sein?"

Trotzdem waren die Tickets sofort weg

Der enorme Preis scheint der Nachfrage allerdings kaum etwas anzuhaben. Nach nur 42 Minuten waren sämtliche regulären Karten verkauft. Wer diesmal leer ausgegangen ist, bekommt im Frühjahr 2027 eine weitere Chance. Dann sollen zurückgegebene Tickets sowie Karten erneut angeboten werden, bei denen der Restbetrag nicht rechtzeitig bezahlt wurde.

Für die Reservierung ist zunächst eine Anzahlung von 100 Pfund fällig. Die restlichen 308 Pfund müssen zwischen 1. und 7. April 2027 bezahlt werden.

Und wer spielt für fast 500 Euro?

Welche Stars die Fans für ihr Rekordticket zu sehen bekommen, ist jedoch noch nicht bekannt. Als mögliche Headliner werden unter anderem Sam Fender, Taylor Swift, Rihanna und Little Simz gehandelt. Auch über Auftritte von The Rolling Stones, Radiohead und Fontaines D.C. wird spekuliert.

Organisatorin Emily Eavis hat allerdings gegenüber der BBC-Radio-4-Sendung "PM" bereits klargestellt, dass Madonna und Oasis nicht auf dem Festivalgelände erwartet werden.