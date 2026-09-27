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Frau putzt Fenster streifenfrei
Frau putzt Fenster streifenfrei
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Hausmittel-Tipp

So putzt du Fenster streifenfrei mit Essig

Du brauchst keinen teuren Spezialreiniger. Ein einfaches Küchenmittel sorgt für glasklare Scheiben - wenn du es richtig einsetzt.
Technik Heute
Von Technik Heute
27.09.2026, 12:07
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Fensterputzen endet oft frustrierend. Streifen und Schlieren bleiben zurück, obwohl man sich Mühe gegeben hat. Der Grund: Meist liegt es an zu viel Putzmittel oder daran, dass bei direkter Sonneneinstrahlung geputzt wurde.

Dieser Trick hält deine Küchenschränke sauber

Die gute Nachricht: Ein bewährtes Hausmittel kann Abhilfe schaffen. Es steht bei den meisten schon im Küchenschrank und löst Schmutz auf der Scheibe zuverlässig.

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Wie CHIP berichtet, handelt es sich dabei um Essig. Für die Anwendung reicht eine einfache Mischung aus Wasser und Essig. ÖKO-TEST empfiehlt als Glasreiniger ein Verhältnis von 1:1.

Fenster putzen: Hausmittel aus dem Bad hilft

Vorsicht bei Dichtungen

Bei empfindlichen Bereichen ist allerdings Zurückhaltung angebracht. Essigsäure kann aggressiv sein und Gummidichtungen bei regelmäßiger Verwendung porös werden lassen.

Praktisch ist deshalb folgende Reihenfolge: Zuerst Rahmen und Dichtungen mit mildem Spülwasser reinigen und gut abtrocknen. Erst danach kommen die Scheiben dran. So läuft kein schmutziges Wasser vom Rahmen auf das frisch geputzte Glas.

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Der richtige Zeitpunkt

Wichtig ist auch, wann du putzt. Bei direkter Sonneneinstrahlung trocknet das Wasser zu schnell und hinterlässt Streifen. Am besten geeignet sind bewölkte Tage oder Zeiten, in denen die Fenster im Schatten liegen.

tec,27.09.2026, 12:07
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