i Frau putzt Fenster streifenfrei pixabay.com Hausmittel-Tipp So putzt du Fenster streifenfrei mit Essig Du brauchst keinen teuren Spezialreiniger. Ein einfaches Küchenmittel sorgt für glasklare Scheiben - wenn du es richtig einsetzt. Von Technik Heute 27.09.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fensterputzen endet oft frustrierend. Streifen und Schlieren bleiben zurück, obwohl man sich Mühe gegeben hat. Der Grund: Meist liegt es an zu viel Putzmittel oder daran, dass bei direkter Sonneneinstrahlung geputzt wurde.

Die gute Nachricht: Ein bewährtes Hausmittel kann Abhilfe schaffen. Es steht bei den meisten schon im Küchenschrank und löst Schmutz auf der Scheibe zuverlässig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie CHIP berichtet, handelt es sich dabei um Essig. Für die Anwendung reicht eine einfache Mischung aus Wasser und Essig. ÖKO-TEST empfiehlt als Glasreiniger ein Verhältnis von 1:1.

Vorsicht bei Dichtungen

Bei empfindlichen Bereichen ist allerdings Zurückhaltung angebracht. Essigsäure kann aggressiv sein und Gummidichtungen bei regelmäßiger Verwendung porös werden lassen.

Praktisch ist deshalb folgende Reihenfolge: Zuerst Rahmen und Dichtungen mit mildem Spülwasser reinigen und gut abtrocknen. Erst danach kommen die Scheiben dran. So läuft kein schmutziges Wasser vom Rahmen auf das frisch geputzte Glas.

Die Bilder des Tages i ?

Der richtige Zeitpunkt

Wichtig ist auch, wann du putzt. Bei direkter Sonneneinstrahlung trocknet das Wasser zu schnell und hinterlässt Streifen. Am besten geeignet sind bewölkte Tage oder Zeiten, in denen die Fenster im Schatten liegen.