i Besonders stark genutzt wird das Service in der Klinik Donaustadt. Denise Auer In 14 Monaten 52.000 Termine gebucht – dieser Wien-Service boomt Ein Anruf statt mühsamer Ambulanz-Suche: Über die Gesundheitsberatung 1450 wurden bereits mehr als 52.000 Ambulanztermine vereinbart. Von Wien Heute 21.09.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Juli 2025 können Wiener Patienten ihren Ersttermin in einer Ambulanz des Wiener Gesundheitsverbundes über die telefonische Gesundheitsberatung 1450 vereinbaren. Voraussetzung dafür ist eine ärztliche Überweisung.

Das Angebot wird offenbar stark angenommen: Seit dem Start wurden bereits 52.269 Termine über die Gesundheitshotline gebucht. Allein 2026 sind es durchschnittlich rund 4.000 Buchungen pro Monat – mit steigender Tendenz. Besonders stark genutzt wird das Service etwa in der Klinik Donaustadt. Dort werden mittlerweile rund 43 Prozent der entsprechenden Termine über 1450 vereinbart.

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Diagnose und ärztliche Überweisung nötig

Das Prinzip soll Patienten vor allem die oft mühsame Suche nach der richtigen Ambulanz ersparen. Die Mitarbeiter von 1450 prüfen beim Anruf die vorliegende Diagnose und ob eine erforderliche ärztliche Überweisung vorhanden ist.

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Anschließend wird anhand einer Datenbank mit rund 2.220 erfassten Diagnosen ermittelt, welche Ambulanz zuständig ist und wo ein freier Termin zur Verfügung steht. Dieser kann direkt gebucht werden. Die Details erhalten Patienten anschließend per SMS oder E-Mail.

225 Ambulanzen sind schon dabei

Derzeit können auf diesem Weg Termine in rund 225 Ambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes vereinbart werden. Die Servicezeiten für die Terminvereinbarung wurden auf werktags 8 bis 20 Uhr ausgeweitet.

"Mit der Terminbuchung über 1450 machen wir den Zugang zu unseren Ambulanzen so einfach wie möglich. Für Patient*innen bedeutet das weniger Aufwand und mehr Orientierung, für den Wiener Gesundheitsverbund bessere Planbarkeit und effizientere Abläufe", erklärt Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes.

Auch Kontroll-Termine über 1450

Das System soll nun weiter ausgebaut werden. Künftig sollen über 1450 schrittweise auch Folge- und Kontrolltermine vereinbart werden können. Gleichzeitig wächst die Zahl der teilnehmenden Ambulanzen.

In Wien wird die Gesundheitsberatung 1450 vom Fonds Soziales Wien (FSW) betrieben. "Je mehr Services bei 1450 gebündelt werden, desto leichter finden sich die Wiener*innen im Gesundheitssystem zurecht und desto schneller kommen sie zur passenden Versorgung", so FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler.

Rückruf online anfordern

Seit heurigem Mai gibt es zudem eine Alternative zum direkten Anruf: Patienten können über ambulanz.terminbuchung.wien online einen Rückruf zur Terminvereinbarung anfordern. 1450 meldet sich anschließend zur Vereinbarung des Ersttermins. Damit sollen Patienten für die Suche nach der passenden Klinik-Ambulanz künftig nur noch eine zentrale Anlaufstelle benötigen.