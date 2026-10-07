i In Štajerska treffen historische Weinkeller, spektakuläre Weinberge und kurvige Straßen aufeinander. iStock/tepic Ziemlich unbekannt Die beste Weinregion Europas für Reisende überrascht Ein unbekannter Wein-Hotspot schlägt Italien und Frankreich. Auch zwei österreichische Regionen schaffen es ins Europa-Ranking. Von Heute Life 07.10.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei Weinreisen sofort an die Toskana, Bordeaux oder die Champagne denkt, sollte seine Reiseführer neu sortieren. Denn ausgerechnet ein vergleichsweise wenig bekannter Wein-Hotspot holt sich den ersten Platz im aktuellen Europa-Ranking für 2027.

Das Reiseportal "European Best Destinations" hat mehr als 90 bedeutende Weinregionen unter die Lupe genommen und zwölf besonders empfehlenswerte Ziele gekürt. Bewertet wurden unter anderem Weinvielfalt, Landschaft, Gastronomie, Weintourismus, Nachhaltigkeit und die Qualität des Reiseerlebnisses. Das Ergebnis dürfte selbst eingefleischte Wein-Fans überraschen.

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Überraschungssieger aus Slowenien

Ganz oben auf dem Stockerl landet Štajerska im Nordosten Sloweniens. Die Region erreicht 19,5 von maximal 20 Punkten und lässt damit einige der berühmtesten Weinlandschaften Europas hinter sich. Zwischen sanften Hügeln, steilen Weinlagen und historischen Kellern warten zahlreiche familiengeführte Weingüter auf Besucher. Besonders bekannt sind die Weinberge rund um Jeruzalem und die Ljutomer-Ormož-Hügel.

Dort gedeiht unter anderem die traditionelle weiße Rebsorte Šipon. Dazu kommt mit der Ranina eine lokale Spezialität. Wer gerne Wein und Geschichte verbindet, findet ebenfalls einiges: In Maribor steht eine mehr als 450 Jahre alte Weinrebe. Auch Ptuj hat einen besonderen Trumpf im Keller. Dort wird mit der "Zlata trta" ein Archivwein aus dem Jahr 1917 aufbewahrt.

Und dann wäre da noch eine der wohl ungewöhnlichsten Weinbergstraßen Europas: Die Straße von Špičnik schlängelt sich in Form eines Herzens durch die Landschaft.

Österreich gleich zweimal vertreten

Für österreichische Wein-Fans gibt es ebenfalls Grund zur Freude. Auf Platz vier landet das Kamptal mit 18,2 Punkten. Die Region setzt auf die Kombination aus klassischem Weinbau und moderner Genusskultur.

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Vor allem Grüner Veltliner und Riesling prägen das Weinbild. Unterschiedliche Böden wie Granit und Löss sowie kühle Nächte sorgen für charaktervolle Weine. Doch das Kamptal will mehr sein als eine Ansammlung von Weingütern. Zwischen Verkostungen locken Spaziergänge durch die Weinberge, Restaurants mit regionaler Küche, Designhotels und Spa-Angebote.

Noch eine österreichische Weinregion ist dabei: Die Wachau landet auf Platz neun und erreicht 17,8 Punkte. Damit schafft es Österreich gleich zweimal in die europäische Top 12 – während Deutschland im Ranking überhaupt nicht vertreten ist.

Italien und Frankreich bleiben stark

Dass die großen Weinländer Europas trotzdem ganz vorne mitmischen, überrascht wenig. Auf Platz zwei landet Langhe-Roero-Monferrato in Italien mit 18,8 Punkten. Den dritten Platz holt sich Ribeira Sacra in Spanien mit 18,5 Punkten.

Die zwölf besten Weinregionen Europas: Štajerska, Slowenien – 19,5 Punkte

Langhe-Roero-Monferrato, Italien – 18,8 Punkte

Ribeira Sacra, Spanien – 18,5 Punkte

Kamptal, Österreich – 18,2 Punkte

Chianti Rufina, Italien – 18 Punkte

Sancerre & Pouilly-Fumé, Frankreich – 18 Punkte

Ätna, Italien – 18 Punkte

Saumur & Anjou, Frankreich – 17,9 Punkte

Wachau, Österreich – 17,8 Punkte

Valle d’Aosta, Italien – 17,6 Punkte

Alentejo, Portugal – 17,5 Punkte

Naoussa, Griechenland – 17,2 Punkte

Dahinter folgen das Kamptal, Chianti Rufina in Italien sowie Sancerre & Pouilly-Fumé in Frankreich. Auch der Ätna, Saumur & Anjou, die Wachau, das italienische Valle d’Aosta, Alentejo in Portugal und Naoussa in Griechenland schaffen es in die Top 12.