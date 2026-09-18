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Ein schöner Weinkeller mit einer besonderen Atmosphäre.
Ein schöner Weinkeller mit einer besonderen Atmosphäre.
Bild: Eva Rosner-Unger
Kleine leisten Großes Bgld

Abschalten mit Blick über die Weinberge

Familie Rosner Unger lädt herzlich auf ihr Weingut amam Deutsch-Schützer Weinberg im Südburgenland ein.
Heute Redaktion
Von Heute Redaktion
18.09.2026, 04:00
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Gäste können zwischen drei gemütlichen Appartements wählen und ihrem Urlaub in ruhiger, entspannter Atmosphäre genießen. Besonders wichtig ist der Familie, dass sich die Gäste vom ersten Moment an wohlfühlen, abschalten und die Natur bewusst erleben können.

Das Weingut bietet einen wunderschönen Ausblick über die Weinberge des Südburgenlandes, viel frische Luft, Sonnenschein und zahlreiche Möglichkeiten zum Entspannen. Ein besonderes Highlight für die Gäste sind die Verkostungen der hauseigenen Weine.

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Weingut & Appartements Rosner Unger bieten auch viel für Aktivurlauber:

Rund um Deutsch-Schützen laden Wander- und Radwege dazu ein, die Weinidylle

Südburgenland und das Eisenberg-DAC-Gebiet zu entdecken. Adresse: Oberer

Weinweg 667474 Deutsch Schützen,, Website: schuetzenerberg.at

Bei einem guten Glas Wein erzählt die Familie gerne Geschichten aus der Region und vermittelt die besondere Verbundenheit zur Heimar und Natur. Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Für die kleinen Gäste stehen Gitterbett, Hochstühle, Spielutensilien sowie eine Rutsche im Garten bereit.

red,21.09.2026, 11:25
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