i Maskierte Täter stahlen mehr als 3.000 Flaschen Barolo im Wert von mehreren hunderttausend Euro. (Symbolbild) albertogagna Drei Stunden Beutezug Spektakulärer Wein-Coup! 3.000 Flaschen Barolo weg Wein-Coup in Norditalien: Maskierte Täter stahlen mehr als 3.000 Flaschen Barolo im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Stunden lang sollen vier maskierte Täter eine Weinkellerei im norditalienischen Piemont ausgeräumt haben. Ihre Beute: mehr als 3.000 Flaschen Barolo im Wert von mehreren hunderttausend Euro.

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag in Monforte d’Alba in der bekannten Weinregion Langhe. Wie die Tageszeitung "La Stampa" berichtet, gingen die Unbekannten dabei äußerst systematisch vor.

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Diebe benutzen Gabelstapler der Kellerei

Überwachungskameras zeichneten vier Personen auf, die mit Sturmhauben durch den Lagerbereich der Kellerei gingen. Für den Abtransport der Beute bedienten sie sich sogar an der Ausstattung des Betriebs: Mit zwei Gabelstaplern sollen sie die Weinflaschen auf bereitstehende Fahrzeuge verladen haben.

Rund drei Stunden dauerte die Aktion. Anschließend sollen die Täter ihre Transporter bei ausgeschaltetem Motor etwa 100 Meter weit bis zu einer Straße geschoben haben. Erst dort starteten sie die Fahrzeuge und verschwanden.

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Der spektakuläre Diebstahl wurde erst einige Tage später bekannt. Die Polizei ermittelt, von den Tätern und den mehr als 3.000 gestohlenen Flaschen fehlt bislang jede Spur.

Betroffen ist das seit 1982 bestehende Weingut Conterno e Fantino. Barolo gehört zu den bekanntesten Rotweinen Italiens und blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Der trockene Rotwein aus dem Piemont wird auch als "König der Weine" beziehungsweise "Wein der Könige" bezeichnet.