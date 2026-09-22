i Großeinsatz auf der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel: Anwohner berichten von einem möglichen Jet-Absturz und einer schwarzen Rauchsäule. (Symbolbild) IMAGO/Daniel Kubirski Schwarze Rauchsäule Großeinsatz! US-Militärjet in Deutschland abgestürzt Großeinsatz auf der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel: Anwohner berichten von einem möglichen Jet-Absturz und einer schwarzen Rauchsäule. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine schwarze Rauchsäule über der Eifel und ein Großeinsatz auf der US-Airbase Spangdahlem: Am Dienstagnachmittag soll es auf oder nahe der Startbahn zu einem Flugunfall gekommen sein, wie der SWR berichtet. Offiziell bestätigt ist ein Absturz bislang nicht.

Mehrere Anwohner wollen zuvor einen Jet beobachtet haben. Die Stadtbürgermeisterin von Speicher (CDU) war mit dem Fahrrad zwischen Beilingen und Speicher unterwegs. "Ich hab gesehen, wie der schnell runtergegangen ist und danach eine große schwarze Rauchsäule", sagte sie dem SWR. Anschließend setzte sie den Notruf ab.

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Pilot soll Schleudersitz benutzt haben

Auch Bewohner aus Binsfeld und Beilingen berichteten von einer Rauchsäule und zahlreichen Sirenen. Deutsche Einsatzkräfte aus den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm wurden alarmiert.

Nach Informationen des SWR aus informierten Kreisen sollen am Nachmittag zwei Maschinen gestartet sein. Eine davon sei abgestürzt. Der Pilot soll den Schleudersitz betätigt und die Maschine verlassen haben. Diese Angaben sind bislang nicht bestätigt.

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Die Berufsfeuerwehr Trier war zunächst ebenfalls alarmiert worden, wurde aber wieder "abbestellt", nachdem klar gewesen sei, dass sich der Vorfall auf dem Gelände der Airbase ereignet habe.

Weder der US-Stützpunkt noch deutsche Behörden äußerten sich zunächst zum genauen Ablauf oder zu möglichen Verletzten. Auf der Airbase Spangdahlem ist eine Staffel von F-16-Kampfjets stationiert. Außerdem starten und landen dort zahlreiche US-Transportflugzeuge.