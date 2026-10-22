i Das chilenische Chapalele landet im internationalen Brot-Ranking von TasteAtlas auf dem schlechtesten Platz. APA-Images / dpa Picture Alliance / Larisa Blinova Wo Österreich landet Das ist das unbeliebteste Brot der Welt Das Food-Portal "TasteAtlas" hat User aus der ganzen Welt Brote bewerten lassen. Teilweise fällt das Urteil vernichtend aus. Von Heute Life 22.10.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brot gehört für viele Menschen täglich auf den Tisch. Doch nicht jede Spezialität kommt weltweit gut an. Das zeigt ein Ranking des Food-Portals "TasteAtlas", für das Nutzer Brotsorten aus aller Welt bewertet haben. Der unrühmliche Spitzenplatz geht an ein Brot aus Chile – mit gerade einmal 2,0 von 5 möglichen Punkten.

Das Chapalele besteht hauptsächlich aus Kartoffeln und Mehl. Traditionell wird es in einer Erdgrube im Rahmen der Zubereitungsmethode Curanto gegart. Alternativ lässt es sich braten, frittieren oder backen. Serviert wird die Spezialität als Snack oder Beilage zu Fleischgerichten und Eintöpfen. Bei den Bewertungen konnte das chilenische Brot allerdings kaum überzeugen.

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Diese Brote schneiden ebenfalls schlecht ab

Auf Platz zwei landet Chikwangue aus der Demokratischen Republik Kongo. Das auch als Kwanga bekannte Brot besteht aus Maniokteig, der in Bananenblätter gewickelt und gedämpft wird. Mit 2,3 von 5 Punkten fällt auch das Urteil über die afrikanische Spezialität wenig schmeichelhaft aus. Traditionell wird sie in Scheiben geschnitten und zu Suppen, Soßen und herzhaften Eintöpfen gereicht.

Den dritten Platz belegt Karlsbader Zwieback aus Tschechien, wo er als Karlovarsky suchar bekannt ist, mit 2,4 Punkten. Die knusprige Spezialität aus der Region Karlovy Vary wird unter anderem mit Quellwasser aus Karlsbad hergestellt. Je nach Variante kommen Zutaten wie Weizenmehl, Hefe, Zucker und Eigelb hinzu. Gegessen wird der Zwieback gerne mit Butter, Marmelade und Tee.

Norwegisches Brot und koreanische Butterbrötchen

Auch Skandinavien und Asien finden sich in der unrühmlichen Rangliste wieder. Das norwegische Kneippbrød belegt mit 2,5 Punkten Platz vier. Dabei handelt es sich um ein Vollkornbrot, das in Norwegen durchaus beliebt ist.

Auf Rang fünf folgt das südkoreanische Sogeum-ppang mit 2,6 Punkten. Die Salzbutterbrötchen überzeugen eigentlich mit einer goldbraunen Kruste, einer luftigen Krume und einem kräftigen Butteraroma. Bei den internationalen Bewertungen reicht das dennoch nur für einen Platz unter den fünf am schlechtesten bewerteten Broten.

Die 20 unbeliebtesten Brote: Chapalele (Chile, 2,0/5 Punkte)

Chikwangue (Kongo, 2,3/5 Punkte)

Karlovarsky suchar oder Zwieback (Tschechien, 2,4/5 Punkte)

Kneippbrød (Norwegen, 2,5/5 Punkte)

Sogeum-ppang (Südkorea, 2,6 Punkte)

Fastenwähe (Schweiz, 2,6/5 Punkte)

Gai mei bao (China, 2,7/5 Punkte)

Hua juan (China, 2,7/5 Punkte)

Mogolla (Kolumbien, 2,8/5 Punkte)

Bulkie Roll (USA, 2,8/5 Punkte)

Waterford Blaa (Irland, 2,9/5 Punkte)

Krachel (Marokko, 2,9/5 Punkte)

Basler Brot (Schweiz, 2,9/5 Punkte)

Skedvi Bröd (Schweden, 3,0/5 Punkte)

Coppia Ferrarese (Italien, 3,0/5 Punkte)

Pain de mie (Frankreich, 3,0/5 Punkte)

Hot Water Corn Bread (USA, 3,1/5 Punkte)

Mavragani (Griechenland, 3,1/5 Punkte)

Bath Bun (England, 3,1/5 Punkte)

Jidáše (Tschechien, 3,1/5 Punkte)

Österreichs Mohnflesserl schlägt sich besser

Und wie steht es um die heimische Backtradition? Österreich muss sich im Ranking nicht verstecken. Das Mohnflesserl, auch Mohnstriezerl genannt, landet auf Platz 53 und damit deutlich außerhalb der unrühmlichen Spitzenplätze.

Das geflochtene oder gedrehte Gebäck gehört hierzulande zum Alltag in vielen Bäckereien. Typisch sind das weiche, luftige Innere, die leicht knusprige Kruste und die Bestreuung mit Mohn. Je nach Rezept sorgen Milch, Butter und eine Prise Zucker für einen milden Geschmack.

Auf diese Weise bleibt dein Brot länger frisch i ?

Ob zum Frühstück, als Jause oder mit Käse und Butter: Das Mohnflesserl ist ein fixer Bestandteil der österreichischen Backkultur. Im internationalen Vergleich kommt es jedenfalls besser weg als die fünf Schlusslichter.

Tausende Stimmen flossen in das Ranking ein

Die Rangliste von "TasteAtlas" basiert auf Nutzerbewertungen. Laut Portal werden dabei Stimmen aussortiert, die etwa von Bots oder aus nationalistischen beziehungsweise lokalpatriotischen Motiven abgegeben wurden. Bewertungen von Nutzern, die das System als besonders sachkundig einstuft, erhalten zusätzlich mehr Gewicht.

Für die Liste der 100 am schlechtesten bewerteten Brote wurden bis zum 15. Oktober 2026 insgesamt 16.367 Bewertungen erfasst. Davon stufte das System 11.714 als legitim ein.

Eine endgültige Weltbewertung ist das Ranking allerdings nicht. "TasteAtlas" will mit seinen Listen vor allem regionale Spezialitäten bekannter machen, die kulinarische Vielfalt fördern und Lust darauf wecken, bisher unbekannte Gerichte auszuprobieren. Denn auch ein Brot mit schlechter Bewertung kann für seine Heimatregion eine besondere Bedeutung haben.