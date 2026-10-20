i Ein Griff ins Gewürzregal und schon kommt die Überraschung: Die Gemüsebrühe ist komplett verklumpt. iStock/Oksana Ermak (Symbolbild) Genuss-Frage Gemüsebrühe voller Klumpen: Kann man damit noch kochen? Du willst schnell eine Suppe kochen, doch die Brühe im Glas ist steinhart? Ob du sie trotzdem noch verwenden kannst, hängt von einigen Anzeichen ab. Von Heute Life 20.10.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du willst schnell eine Suppe kochen, greifst zum Glas mit der Gemüsebrühe und erlebst eine Überraschung: Statt lockerem Pulver kommen dir plötzlich harte Klumpen entgegen. Der Löffel bleibt stecken und du fragst dich, ob die Brühe überhaupt noch in den Topf darf. Die gute Nachricht: Nicht jeder Klumpen ist gleich ein Grund, das ganze Glas wegzuwerfen. Allerdings gibt es einige Warnzeichen, bei denen du besser vorsichtig sein solltest.

Warum die Gemüsebrühe plötzlich verklumpt

Schuld daran ist meistens Feuchtigkeit. Wie die Verbraucherzentrale Hessen erklärt, ist Gemüsebrühe-Pulver sogenanntes hygroskopisches Material. Das bedeutet, dass es Wasser aus der Umgebungsluft anzieht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Besonders das enthaltene Salz bindet Feuchtigkeit. Schon wenn du das Glas länger offen stehen lässt oder es in einer dampfigen Küche lagerst, kann sich die Konsistenz verändern. Aus feinem Pulver werden dann kleine, manchmal sogar steinharte Klumpen. Das allein bedeutet aber noch nicht, dass die Brühe verdorben ist.

Bei diesen Anzeichen gehört sie in den Müll

Sind die Klumpen trocken, riecht das Pulver wie gewohnt und sind keine weiteren Auffälligkeiten zu erkennen, ist die Gemüsebrühe häufig noch verwendbar. Anders sieht es aus, wenn sich die Konsistenz deutlich verändert hat. Fühlt sich die Brühe feucht oder matschig an, solltest du sie lieber entsorgen. Denn zu viel Feuchtigkeit kann den Verderb begünstigen.

Auch deine Nase kann dir einen wichtigen Hinweis liefern: Riecht das Pulver plötzlich muffig, ranzig oder anderweitig unangenehm, gehört es nicht mehr ins Essen.

Fünf Rezepte um nur fünf Euro i ?

Entdeckst du Schimmel, kleine Tierchen oder feine Gespinste von Lebensmittelmotten, solltest du das gesamte Produkt wegwerfen. Verdächtige Brühe solltest du auch nicht kosten, um ihre Genießbarkeit zu überprüfen.

So bleibt das Pulver länger locker

Damit deine Gemüsebrühe gar nicht erst verklumpt, kommt es vor allem auf die richtige Aufbewahrung an. Fülle angebrochene Nachfüllpackungen am besten in ein sauberes, vollständig trockenes und luftdicht verschließbares Glas. Bewahre es an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf – möglichst weit weg von Herd, Spüle und Wasserkocher.

Beim Kochen solltest du außerdem nie direkt aus dem Glas in den dampfenden Topf schütten. Der aufsteigende Wasserdampf gelangt sonst ins Pulver und sorgt dafür, dass es schneller verklumpt. Verwende stattdessen einen sauberen, trockenen Löffel und verschließe das Glas gleich danach wieder.

Und was ist mit dem Haltbarkeitsdatum?

Gemüsebrühe-Pulver ist bei richtiger Lagerung oft lange haltbar, unter Umständen sogar über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Dieses Datum ist nämlich kein automatisches Wegwerfdatum – entscheidend sind der Zustand des Pulvers und die Lagerbedingungen.