Eierspeis, Spiegelei, hartes Ei – am gesündesten ist...

Viele Menschen starten ihren Tag mit einem Frühstücksei. Doch ob das Ei gekocht, als Rührei oder Spiegelei auf den Tisch kommt, hat Einfluss darauf, wie gesund das Ei wirklich ist.
Mehr als die Hälfte bevorzugt laut Umfragen das gekochte Ei, gefolgt vom Rührei, während der Rest Spiegelei oder Omelett wählt. Doch macht das auch einen Unterschied für die Gesundheit?
Wie "Ökotest" herausgefunden hat, gibt es kleine, aber feine Unterschiede je nach Zubereitungsart.
Ein gekochtes oder pochiertes Ei enthält rund 155 Kilokalorien. Beim Rührei sind es etwa 173 Kilokalorien, während ein Spiegelei auf etwa 220 Kilokalorien kommt. Der Unterschied liegt vor allem am Fett, das beim Braten hinzugefügt wird. Gesunde, kaltgepresste Öle sind hitzeempfindlich und sollten daher nicht zu stark erhitzt werden.
Raffinierte Öle vertragen mehr Hitze, können aber schädliche Transfettsäuren bilden, wenn sie zu heiß werden.
Der Cholesteringehalt im Ei bleibt unabhängig von der Zubereitungsart gleich – ein Ei enthält etwa 200 bis 240 Milligramm Cholesterin.
Je länger und stärker das Ei erhitzt wird, desto mehr hitzeempfindliche Nährstoffe wie Vitamin D gehen verloren. Studien zeigen, dass beim Backen von Eiern der Vitamin-D-Gehalt um bis zu 61 Prozent sinken kann, während er beim kurzen Kochen nur um 18 Prozent abnimmt. Vitamin A bleibt hingegen beim Erhitzen relativ stabil.
Das Ei sollte trotzdem immer ausreichend gegart werden. Nur so kann das Eiprotein vom Körper gut aufgenommen werden und schädliche Keime wie Salmonellen werden abgetötet. Besonders Schwangere, Kranke und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten darauf achten.
Wer beim Frühstücksei Wert auf die Gesundheit legt, sollte zu gekochten oder pochierten Eiern greifen. Sie enthalten weniger Kalorien und mehr Nährstoffe als gebratene Varianten.