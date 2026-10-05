i Johann Lafer zeigt, wie Rührei mit der richtigen Technik und einer Geheimzutat besonders cremig und luftig gelingt. iStock/Daniel Tamas Mehes Machen fast alle falsch! Starkoch Johann Lafer verrät geheimen Eierspeis-Trick Fernsehkoch Johann Lafer zeigt, warum eine Eierspeis nicht ständig gerührt werden sollte – und welcher Handgriff sie besonders cremig macht. Von Heute Life 05.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Eierspeis klingt nach einem Gericht, bei dem eigentlich nichts schiefgehen kann. Eier aufschlagen, in die Pfanne geben, umrühren – fertig. Doch genau bei diesem letzten Schritt liegt laut TV-Koch Johann Lafer der häufigste Fehler.

Der Starkoch zeigt in einem YouTube-Video, wie sie besonders luftig und cremig gelingt. Seine wichtigste Botschaft dabei: Weniger rühren, mehr Geduld.

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Die wichtigste Zutat

Zunächst lässt Lafer ein Stück Butter in einer Pfanne mit hohem Rand schmelzen. Währenddessen werden die Eier vorsichtig in einer Schüssel verquirlt. Dazu kommt eine Prise Salz und ein ordentlicher Schuss Schlagobers: "Sie macht das Rührei besonders cremig", so der 68-Jährige.

Anschließend wandert die gesamte Eiermasse bei mittlerer Hitze in die Pfanne. Und dann heißt es: Hände weg vom hektischen Rühren. "Hör auf, Deine Eier wild zu bewegen", mahnt Lafer und zeigt stattdessen eine deutlich sanftere Technik. Mit dem Spatel schiebt er das Ei vorsichtig vom Rand der Pfanne zur Mitte.

Der Effekt: In der Mitte entsteht eine Struktur, die Lafer mit einer "schönen Rosenblüte" vergleicht. Diesen Vorgang wiederholt er, bis das Gericht luftig und cremig ist.

„Hör auf, Deine Eier wild zu bewegen.“

Entscheidend ist der richtige Zeitpunkt zum Servieren: Das Ei sollte noch einen leicht feuchten Glanz haben und keinesfalls trocken wirken.

Zum Schluss kommt der Schnittlauch

Ist die gewünschte Konsistenz erreicht, streut Lafer frischen Schnittlauch darüber. Dazu empfiehlt der Koch eine Scheibe geröstetes Bauernbrot.

Das passt nicht nur geschmacklich zum Eierfrühstück. Brot liefert zusätzlich Ballaststoffe und kann damit zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl beitragen.