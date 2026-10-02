i Ein bisschen davon, noch eine Prise hiervon – und plötzlich schmeckt die Sauce nach allem, nur nicht mehr nach Tomate. iStock/Nathalie Pellenkoft (Symbolbild) Saucen-Schlamassel So ruinierst du deine Tomatensauce, ohne es zu merken Die perfekte Pasta-Sauce braucht kein großes Küchengeheimnis. Manchmal reicht es schon zu wissen, welche Zutaten besser nicht im Topf landen sollten. Von Heute Life 02.10.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von Knoblauch und Olivenöl zieht durch die Küche, die Pasta wartet schon – und im Topf blubbert eine tiefrote Tomatensauce. Jetzt noch schnell ein bisschen Zucker, ein paar getrocknete Kräuter und vielleicht ein Schluck Wein hinein? Dieser gut gemeinte Griff ins Küchenregal kann ausgerechnet das überdecken, worauf es bei einer klassischen Tomatensauce ankommt: die Tomate selbst.

Denn eine gute Marinara braucht keine endlose Zutatenliste. Im Gegenteil: Gerade ihre Einfachheit macht sie aus. Wer sich am italienischen Klassiker orientiert, sollte bei drei beliebten Zugaben deshalb lieber zweimal überlegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

1. Getrocknete Kräuter

Basilikum, Oregano, Rosmarin, Thymian – wenn schon italienisch, dann gleich die volle Kräuterladung? Für eine klassische Marinara ist das nicht unbedingt die beste Idee. Traditionell bleibt die Würzung überschaubar: Frisches Basilikum bringt Aroma, ohne den Geschmack der Tomaten zu erschlagen. Je nach Rezept kommt auch Oregano zum Einsatz. Intensivere Kräuter wie Rosmarin, Salbei oder Thymian verändern dagegen den Charakter der Sauce deutlich.

Offene Tomatensauce? Mit diesen 3 Tricks bleibt sie länger gut i ?

Auch getrocknetes Basilikum schmeckt anders als frisches. Und beim Knoblauch gilt ebenfalls: Wer einen möglichst frischen, klaren Geschmack möchte, greift besser zur echten Zehe statt zum Pulver. Gerade Knoblauchpulver kann schnell dominant werden.

2. Paprika & Zucchini sollen draußen bleiben

Im Kühlschrank liegt noch eine halbe Zucchini, daneben wartet eine Paprika – warum also nicht gleich beides in die Sauce werfen? Kannst du natürlich. Nur kochst du damit zunehmend eine Gemüsesauce statt einer klassischen Marinara. Paprika, Aubergine, Zucchini oder Chili bringen jeweils einen starken Eigengeschmack mit. Auch das berühmte italienische Soffritto aus Zwiebeln, Karotten und Sellerie, das vielen Gerichten eine wunderbare Basis gibt, ist für eine puristische Marinara nicht zwingend vorgesehen.

Bei der Zwiebel wird es allerdings bereits komplizierter: Manche Rezepte verwenden sie durchaus, andere verzichten völlig darauf. Genau daran zeigt sich, dass es auch in Italien nicht die eine, unumstößliche Tomatensauce-Wahrheit gibt.

3. Zucker, Wein & Essig können die Balance verändern

Besonders hartnäckig hält sich der Griff zur Prise Zucker: Sie soll die Säure der Tomaten ausgleichen und die Sauce runder machen. Bei aromatischen, reifen Tomaten ist zusätzliche Süße allerdings oft gar nicht notwendig. Zu viel Zucker kann den fruchtigen Geschmack sogar in eine Richtung verschieben, die du eigentlich gar nicht wolltest.

Ähnlich vorsichtig solltest du bei Wein und Essig sein. Beide bringen zusätzliche Säure und eigene Aromen in den Topf. Bei lange geschmorten Saucen kann Wein wunderbar funktionieren – eine schnell gekochte Marinara lebt dagegen gerade von ihrer klaren, unkomplizierten Aromatik.

Weniger Zutaten, dafür bessere

Am Ende ist die wichtigste Zutat deshalb keine geheime Gewürzmischung, sondern eine richtig gute Tomate. In der Saison können das reife frische Früchte sein, außerhalb davon sind hochwertige Dosentomaten eine praktische Alternative. Dazu etwas Olivenöl, frischer Knoblauch, Salz, Pfeffer und Basilikum – viel mehr braucht eine einfache Tomatensoße nicht.

Und natürlich gilt: Erlaubt ist, was dir schmeckt: Wenn deine Lieblingssauce ohne Zucker, Rotwein oder Rosmarin nicht dieselbe wäre, musst du daran nichts ändern. Wer allerdings den Geschmack einer schlichten Marinara sucht, sollte sich beim Würzen lieber zurückhalten.