i Das Schnitzel wird teurer – im Schnitt kostet die bestellte Portion mittlerweile 13,09 Euro Martin Steiger Schnitzel-Index 2026 Schnitzel-Preise explodieren: So teuer ist es jetzt Das Schnitzel wird teurer: Im Schnitt kostet die Portion schon 13,09 Euro. In Salzburg müssen Hungrige am meisten blechen. Von Heute Life 01.10.2026, 20:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Schnitzel bleibt Österreichs kulinarischer Dauerbrenner – doch die Liebe zum panierten Klassiker geht zunehmend ins Geld. Laut dem aktuellen Schnitzel-Index von Lieferando kostet ein bestelltes Schnitzel mittlerweile durchschnittlich 13,09 Euro. Im Vorjahr waren es noch 12,34 Euro.

Das entspricht einem Preisanstieg von rund sechs Prozent innerhalb eines Jahres. Wer sich also regelmäßig ein Schnitzel gönnt, bekommt die Teuerung deutlich zu spüren.

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In Salzburg wird's besonders teuer

Wie tief man für das Kultgericht in die Tasche greifen muss, hängt stark vom Wohnort ab. Beim durchschnittlichen Schweineschnitzel ist Salzburg Spitzenreiter: Hier kostet die Portion im Schnitt 19,73 Euro.

Auch in Innsbruck müssen Schnitzelfans ordentlich zahlen. Dort liegt der Durchschnittspreis bei 18,31 Euro. In Linz sind es 16,31 Euro, in Wien 15,09 Euro.

Am günstigsten der fünf untersuchten Städte ist Graz. Dort kostet ein Schweineschnitzel durchschnittlich 14,66 Euro.

89,90 Euro für ein Schnitzel

Noch heftiger fällt der Preisvergleich aus, wenn man nicht nur die fünf Landeshauptstädte betrachtet. Das teuerste Schnitzelangebot im gesamten untersuchten Datensatz schlägt mit unglaublichen 89,90 Euro zu Buche. Gefunden wurde es in Grafenbach-Sankt Valentin in Niederösterreich.

Zum Vergleich: In St. Pölten gab es ein Angebot um gerade einmal 4 Euro. Zwischen billigster und teuerster Portion liegen damit fast 86 Euro.

Wien ist die neue Schnitzelhauptstadt

Trotz höherer Preise bleibt die Schnitzelliebe ungebrochen. Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 378.985 Schnitzel über Lieferando bestellt. Das sind zwar 2,7 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Eine Variante trotzt dem Rückgang allerdings: Das Schweineschnitzel legte um 1,8 Prozent zu. Hühnerschnitzel verloren hingegen 4,8 Prozent, Putenschnitzel 3,3 Prozent und Kalbsschnitzel sogar sieben Prozent.

5 Schnitzel-Tipps in Wien i ?

Auch bei der Schnitzel-Hitliste der Städte gibt es einen Wechsel: Wien löst Graz als Schnitzelhauptstadt ab. In der Bundeshauptstadt wurden 142.318 Schnitzel bestellt. Pro 100 Einwohner entspricht das 7,4 Bestellungen.

Das vollständige Ranking lautet damit: Wien – 7,4 Schnitzel je 100 Einwohner:innen

Linz – 5,7

Graz – 4,9

Innsbruck – 4,6

Salzburg – 2,1

Graz punktet bei den Bewertungen

Bei der Beliebtheit der Restaurants sieht die Sache allerdings anders aus. Die besten Bewertungen bekommen die Grazer Schnitzelrestaurants mit durchschnittlich 4,34 von fünf Sternen. Dahinter folgen Linz mit 4,26, Wien mit 4,24, Innsbruck mit 4,18 und Salzburg mit 4,15 Sternen.

Wien hat dafür die größte Auswahl: 718 Restaurants mit Schnitzelangebot wurden im untersuchten Datensatz erfasst. Graz kommt auf 125, Linz auf 87, Salzburg auf 60 und Innsbruck auf 55.