i Kaffee gehört für die Wiener zum Alltag – am liebsten als Espresso, Cappuccino oder Melange. Tchibo Tag des Kaffees Melange oder Cappuccino? So trinken Wiener ihren Kaffee Wien und Kaffee – eine Liebesgeschichte: 2,5 Tassen täglich, Espresso knapp vor Cappuccino und Kaffee am liebsten daheim. Von Heute Life 01.10.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 1. Oktober dreht sich alles um das schwarze Gold: den Kaffee. Und die Wienerinnen und Wiener nehmen ihre tägliche Dosis ziemlich ernst. Laut den aktuellen, von Tchibo gemeinsam mit NIQ/GfK erhobenen Kaffee-Fakten trinken die Wiener im Schnitt rund 2,5 Tassen pro Tag.

Für 44 Prozent ist ein Tag ganz ohne Kaffee sogar unvorstellbar. 42,1 Prozent greifen mehrmals täglich zur Tasse, während 32 Prozent bei einer Tasse pro Tag bleiben. Weitere 28,4 Prozent gönnen sich zwei Tassen.

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Espresso hat die Nase knapp vorn

Bei der Frage nach dem Lieblingskaffee wird es in Wien eng: 35,9 Prozent bevorzugen Espresso, knapp dahinter folgt der Cappuccino mit 35,8 Prozent. Die Wiener Melange landet mit 35,5 Prozent auf Platz drei.

Deutlich weniger Begeisterung lösen Kaffeevarianten mit zusätzlichen Aromen aus. Vanille, Karamell und Co. sind für 58,4 Prozent der Befragten keine bevorzugte Wahl.

Der erste Kaffee kommt früh

Der Wiener Kaffeetag beginnt für viele schon am Morgen. Mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 50,8 Prozent, trinken ihren ersten Kaffee zwischen 7 und 9 Uhr.

Zubereitet wird der Muntermacher daheim am häufigsten mit einer Kapselmaschine. 34,2 Prozent setzen darauf. Damit unterscheidet sich Wien vom österreichischen Gesamtbild: In den anderen Bundesländern liegt der Vollautomat bei der Zubereitung vorne.

Kaffeehaus bleibt Wiener Tradition

So gerne die Wiener ihren Kaffee daheim trinken – das Kaffeehaus hat seinen Fixplatz. 30,4 Prozent besuchen laut Umfrage ein Kaffeehaus. Damit liegen die Wiener im Bundesländervergleich an der Spitze.

Der Lieblingskaffee wird insgesamt aber noch häufiger in den eigenen vier Wänden getrunken: 88,2 Prozent nennen das Zuhause als bevorzugten Ort. Dahinter folgen Arbeitsplatz und Kaffeehaus.

70 Prozent trinken Kaffee unterwegs

Kaffee muss allerdings nicht immer gemütlich in der Tasse landen. 70 Prozent der Wienerinnen und Wiener trinken ihren Kaffee auch gerne unterwegs – als Coffee to go. Bei der Auswahl zählt vor allem der Geschmack: Für 57,3 Prozent ist entscheidend, dass der Kaffee gut schmeckt. 41,4 Prozent achten auf ihre bevorzugte Marke.

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Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. 59,8 Prozent bewerten es positiv, wenn mit dem Kaffee nachhaltige Projekte oder Initiativen unterstützt werden.

Zwischen Generationen liegen Welten

Österreichweit zeigt die Tchibo-Erhebung zudem deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Während fast neun von zehn Babyboomern täglich Kaffee trinken, ist es bei der Generation Z weniger als die Hälfte.

Dafür ist die jüngste Generation besonders mobil: 94,2 Prozent konsumieren Kaffee to go. Auch das Kaffeehaus ist für die Gen Z ein wichtiger Treffpunkt – 78,6 Prozent nutzen es für Treffen und Gespräche.

Die Generation X kommt dafür beim täglichen Konsum auf den höchsten Wert: durchschnittlich 3,06 Tassen Kaffee pro Tag. Geschmacklich gibt es ebenfalls Unterschiede: Die Gen Z bevorzugt Cappuccino, Generation X und Babyboomer greifen häufiger zum Espresso. Millennials wiederum trinken am liebsten den klassischen Verlängerten.