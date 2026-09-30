i Käse, Knoblauch und Co können im Kühlschrank eine wilde Duftmischung hinterlassen. Alter Kaffeesatz kann hier für Entlastung sorgen. KI Haushalts-Hack Warum du Kaffeesatz in den Kühlschrank stellen solltest Manchmal riecht man schon beim Öffnen, dass im Kühlschrank etwas nicht stimmt. Ein Trick kann zumindest gegen zurückbleibende Gerüche helfen. Von Heute Life 30.09.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kaffeemaschine ist noch warm, der erste Kaffee des Tages längst getrunken – und im Filter bleibt nur ein unscheinbarer brauner Rest zurück. Normalerweise wandert der Kaffeesatz jetzt direkt in den Biomüll. Doch bevor du ihn entsorgst, kannst du ihm noch eine zweite Aufgabe geben: im Kühlschrank.

Kaffeesatz kann gegen Gerüche helfen

Getrockneter Kaffeesatz besitzt eine poröse Struktur und kann einen Teil der geruchsbildenden Stoffe aus seiner Umgebung aufnehmen. Gleichzeitig bringt Kaffee selbst ein kräftiges Aroma mit, das andere Gerüche überdecken kann. Das Ergebnis: Unangenehme Gerüche können weniger deutlich wahrnehmbar sein. Ein Wundermittel, das jeden Kühlschrank innerhalb weniger Stunden wieder frisch riechen lässt, ist Kaffeesatz allerdings nicht.

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Praktisch ist der Trick vor allem für alle, die ohnehin täglich Kaffee kochen. Statt etwas Neues zu kaufen, wird einfach das weiterverwendet, was sonst im Mist landen würde.

DAS musst du davor tun

Den noch feuchten Kaffeesatz solltest du allerdings nicht direkt von der Maschine in den Kühlschrank stellen. Feuchtigkeit begünstigt Schimmel – und den möchtest du zwischen Joghurt und Gemüse garantiert nicht züchten. Deshalb den Satz zunächst vollständig trocknen lassen und anschließend in ein kleines, offenes Schälchen füllen. So kann er im Kühlschrank seine Arbeit verrichten, ohne mit den Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Hat der Kaffeesatz Feuchtigkeit gezogen oder beginnt selbst unangenehm zu riechen, gehört er ausgetauscht.

Bei Gestank hilft kein Kaffee-Trick

Ein wichtiger Punkt wird bei solchen Haushaltshacks gerne vergessen: Kaffeesatz beseitigt nicht die Ursache eines schlechten Geruchs. Riecht der Kühlschrank plötzlich auffällig, solltest du deshalb zuerst nachsehen, woher der Geruch kommt: Verdorbene Lebensmittel müssen entsorgt, ausgelaufene Flüssigkeiten entfernt und verschmutzte Flächen gereinigt werden. Erst danach kann das Schälchen Kaffeesatz gegen verbleibende Gerüche zum Einsatz kommen.

Eine geruchsneutralere Alternative: Natron

Wer selbst den Duft von Kaffee nicht ständig im Kühlschrank haben möchte, kann stattdessen Natron verwenden. Auch dieses Hausmittel wird zur Geruchsbindung eingesetzt, bringt aber keinen ausgeprägten Eigengeruch mit.