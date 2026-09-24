i Moderne Robotertechnologie für Mobilität und Automation pixabay.com Technik-Sensation aus Korea Roboter läuft Marathon in unter 4,5 Stunden Der vierbeinige Roboter Raibo2 schaffte in Südkorea einen Marathon in passabler Zeit - und das mit nur einer einzigen Akkuladung. Von Technik Heute 24.09.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Roboter, der einen Marathon läuft? Was wie Science-Fiction klingt, ist längst Realität geworden. Der vierbeinige Roboter "Raibo2" hat in Südkorea die klassische Marathon-Distanz von 42 Kilometern in etwa 4 Stunden und 19 Minuten absolviert - mit nur einer einzigen Batterieladung.

Das Besondere: Nach dem Zieleinlauf hätte die Maschine theoretisch noch rund 25 Kilometer weiterlaufen können. Damit übertrifft Raibo2 andere vierbeinige Roboter bei der Reichweite deutlich.

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Wie der Spiegel unter Berufung auf das Fachjournal Nature berichtet, ist es das erste Mal, dass ein vierbeiniger Roboter bei einer offiziellen Veranstaltung außerhalb von Laborbedingungen einen kompletten Marathon geschafft hat. Entwickelt wurde er vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejeon.

Maschinelles Lernen für effiziente Bewegung

Die südkoreanischen Wissenschaftler führen die beeindruckende Effizienz von Raibo2 auf mehrere Faktoren zurück: leichtere Roboterbeine, optimierte Antriebsschaltungen sowie Bewegungsabläufe, die mithilfe maschinellen Lernens trainiert wurden.

Im Gegensatz zu Robotern mit Rädern können sich vierbeinige Maschinen auch in unwegsamem Gelände und in Bergregionen gut bewegen. Allerdings benötigen sie normalerweise viel Energie, weil sie bei jedem Schritt ihr eigenes Gewicht abfangen müssen.

Einsatz bei Rettungsmissionen denkbar

Durch den erhöhten Bewegungsradius könnten sich die Einsatzgebiete für vierbeinige Roboter deutlich ausweiten. Die Forscher denken etwa an Liefer- und Patrouillenaufgaben oder Rettungseinsätze in Berg- und Katastrophengebieten.

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Übrigens: Der Marathon fand bereits vor knapp zwei Jahren statt. Die Ergebnisse wurden nun erst im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht.