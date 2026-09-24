i Richard Fohringer kreierte viele preisgekrönte Chili-Produke. Foto: Fireland Foods Kleine leisten Großes in NÖ Nicht nur scharf: Chili aus Niederösterreich Vor 17 Jahren begann Richard Fohringer mit Bau und Verarbeitung von Chili. Heute macht er daraus preisgekrönte Saucen und mehr. Von Heute Redaktion 24.09.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Von Habanero und Jalapeño bis zur schärfsten Chilisorte, Carolina Reaper: Fireland Foods, gegründet 2012 von Richard Fohringer, der als Hobbykoch und Selfmade-Gemüsebauer lange mit dem scharfen Gemüse experimentierte, führt derzeit ein Archiv von mittlerweile 1.200 Sorten.

Verarbeitet werden über 20 Tonnen davon jedes Jahr, zu 100 Produkten (Saucen, Gewürzmischungen, Snacks und mehr), die bei Wettbewerben in den USA in verschiedensten Kategorien regelmäßig abräumen. Angebaut wird bei drei Betrieben in Österreich sowie in Spanien.

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Facts & Figures Fireland Foods. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Chili-Produkten spezialisiert und ist in St. Pölten angesiedelt. Mittlerweile habe man sich zu einem der führenden Anbieter von Chili-Produkten in Europa entwickelt. Erhältlich via Online-shop oder etwa bei MaxiMarkt. Info: www.fireland-foods.com

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