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Im Jänner übergab Georg (2. v.r.) an Michael Weitmann (2. v.l.) - die WKO gratulierte.
Im Jänner übergab Georg (2. v.r.) an Michael Weitmann (2. v.l.) - die WKO gratulierte.
Foto: zVg
Kleine leisten Großes in NÖ

Sicherheitssysteme aus Himberg

Seit 50 Jahren und bereits in der dritten Generation steht der Familienbetrieb für Sicherheitsanlagen, für Verlässlichkeit und technische Innovation.
Heute Redaktion
Von Heute Redaktion
24.09.2026, 09:39
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Seit 50 Jahren und bereits in der dritten Generation steht der Familienbetrieb für Sicherheitsanlagen, für Verlässlichkeit und technische Innovation. Gegründet 1976 von Georg Weitmann begann der Aufstieg des Betriebs mit Tresoren und einfachen Alarmanlagen.

1996 übernahm Georg Weitmann jun., heuer Michael Weitmann. Er absolvierte die HTL Elektrotechnik in Mödling, brachte Videoüberwachung und Smart-Home-Systeme ins Unternehmen.

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Facts & Figures

Weitmann Security sicherte schon die Stadtbücherei und das Freizeitzentrum in Schwechat und so gut wie alle Gemeindegebäude in Himberg. Die Hauptklientel ist aber Privatkunden, die ihr Eigenheim oder ihre Wohnung schützen möchten, aber natürlich auch Juweliere und Banken. Info: www.weitmann-security.at

Du kennst ein kleines oder mittleres Unternehmen, das Großes leistet? Dann schick uns deinen Vorschlag an [email protected]

red,24.09.2026, 09:39
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