i Im Jänner übergab Georg (2. v.r.) an Michael Weitmann (2. v.l.) - die WKO gratulierte. Foto: zVg Kleine leisten Großes in NÖ Sicherheitssysteme aus Himberg Seit 50 Jahren und bereits in der dritten Generation steht der Familienbetrieb für Sicherheitsanlagen, für Verlässlichkeit und technische Innovation. Von Heute Redaktion 24.09.2026, 09:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Seit 50 Jahren und bereits in der dritten Generation steht der Familienbetrieb für Sicherheitsanlagen, für Verlässlichkeit und technische Innovation. Gegründet 1976 von Georg Weitmann begann der Aufstieg des Betriebs mit Tresoren und einfachen Alarmanlagen.

1996 übernahm Georg Weitmann jun., heuer Michael Weitmann. Er absolvierte die HTL Elektrotechnik in Mödling, brachte Videoüberwachung und Smart-Home-Systeme ins Unternehmen.

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Facts & Figures Weitmann Security sicherte schon die Stadtbücherei und das Freizeitzentrum in Schwechat und so gut wie alle Gemeindegebäude in Himberg. Die Hauptklientel ist aber Privatkunden, die ihr Eigenheim oder ihre Wohnung schützen möchten, aber natürlich auch Juweliere und Banken. Info: www.weitmann-security.at

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