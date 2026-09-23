i Michail, Daniel und Lukas (v.l.) mit ihren eigenen Gewürzmischungen von "WIr würzen". Helmut Graf Avocado, Rührei, Mozarella 100 Mischungen – Drei Wiener starten mit Gewürzen durch Was als gemeinsame Kochabende begann, wurde zum eigenen Gewürz-Start-up. Daniel, Lukas und Michail mischen inzwischen eigene Gewürzkreationen. Von Hannah Maier 23.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Daniel M. zum gemeinsamen Kochen eingeladen wird, ist er immer derjenige der die Gewürze mitbringt. Seine Eltern sind seit 30 Jahren im Gewürzhandel am Wiener Naschmarkt tätig. Jeden Samstag hilft der 28-Jährige dort aus – nun will er das Geschäft auf ein neues Level heben.

Mit an Bord sind seine beiden Freunden Lukas L. (29) und Michail P. (29). Die drei kennen sich schon seit dem Gymnasium. "Ich hatte mich vor zwei Jahren am Knie verletzt. Michail half dann bei meinen Eltern am Markt aus. Er war sofort begeistert und wir waren uns alle einig, dass es im Gewürz-Handel noch Potenzial nach oben gibt", erzählt Daniel.

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Drei Freunde, eine kulinarische Leidenschaft

So entstand die Idee für "Wir würzen". Hinter dem Online-Shop steht Gründer Daniel, der derzeit berufsbegleitend am FH Technikum Wien studiert. Lukas ist selbstständiger Grafikdesigner und kümmert sich um den Online-Auftritt von "Wir würzen". Michail unterstützt Daniels Eltern am Wochenende am Naschmarkt. Zuvor war er im Weinvertrieb tätig.

Wiener starten Gewürz-Start-up i ?

"Wir haben schon immer eine große Begeisterung für gutes Essen geteilt", erzählen sie. Regelmäßig verabreden sie sich zu gemeinsamen Kochabenden und probieren dabei neue Rezepte aus. Inspiration für ihre eigenen Gewürzmischungen fanden sie bei zahlreichen kulinarischen Erlebnissen – vom Wiener Naschmarkt über Streetfood-Stände in Barcelona bis hin zu kleinen Garküchen in Asien. Sie entdeckten neue Aromen, verglichen Gewürze, experimentierten und mischten immer wieder neu. So entstanden schließlich die ersten eigenen Rezepturen, die mittlerweile im Onlineshop erhältlich sind.

Für jedes Gericht das passende Gewürz

"Wir setzen uns mit ca. 20 Basisgewürzen hin, kochen etwas und probieren viel aus", beschreibt Daniel den Prozess hinter den Mischungen. Die erste Kreation des Teams war ein Avocado-Gewürz für Guacamole, Dips und Salate. Zu den Bestsellern zählt unter anderem Ras el-Hanout, eine marrokanische Gewürzmischung. "Die Mischung eignet sich perfekt zum Würzen von Couscous, Eintöpfen und Fleischgerichten", erklärt Daniel.

Ob Curry, Rührei, Fisch, Burger, Bratkartoffel, Mozarella oder Bolognese – für jeden Geschmack und jedes Gericht möchten die drei Freunde das passende Gewürz anbieten. 250 Produkte findet man derzeit im Shop, davon etwa 100 eigene Mischungen.

Große Pläne

Die Mischungen und Rezepturen entwickeln die drei selbst und arbeiten bei der Herstellung auch zum Teil mit einem österreichischen Partner zusammen.

"Wir würzen" steht noch am Anfang. Die Gewürze werden derzeit am Naschmarkt abgefüllt, das Verpacken und Vorbereiten der Bestellungen passiert noch in den Räumlichkeiten der Freunde. Verkauft wird über den Online-Shop, der große Wunsch ist aber, in Zukunft auf Märkten oder Messen dabei zu sein und vielleicht sogar irgendwann im stationären Handel vertreten zu sein.