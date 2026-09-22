Phillip (12) ist schwer krank – nun wurde Wunsch wahr

Große Augen bei Phillip: Der 12-Jährige hat trotz seines jungen Alters bereits mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Der Bub aus Wien leidet an akuter lymphatischer Leukämie und lebt derzeit in einer betreuten Wohngemeinschaft. Schon lange will er sich einen Herzenswunsch erfüllen.
Obwohl der Junge nicht mehr zu Hause lebt, sind seine Mama und Schwester nach wie vor eng mit dem Burschen verbunden. Deswegen war für ihn schon lange klar: Er braucht seinen eigenen E-Scooter, um seine Liebsten selbst besuchen fahren zu können.
In der Pizzeria da Ferdinando im 13. Bezirk in Wien wurde dieser Traum nun wahr.
Ist für den 12-Jährigen normalerweise die Pizza das Highlight eines solchen Ausfluges, war es dieses Mal etwas viel Spannenderes: ein brandneuer Scooter inklusive Helm – organisiert von Make-A-Wish! An diesem Tag hatte er allerdings nur Augen für seinen neuen Roller und wollte am liebsten sofort losflitzen.
Auch der Inhaber der Pizzeria konnte sich der Freude des Burschen nicht entziehen. Er unterstützte die Wunscherfüllung mit einem großzügigen Preisnachlass.
Wie Phillip haben viele weitere Kinder noch Wünsche bei Make-A-Wish angebracht, die auf Erfüllung warten. Wer unterstützen möchte, kann sich auf der Website informieren.