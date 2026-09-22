i Phillip bekam endlich seinen lang ersehnten E-Scooter. Make-A-wish Riesige Freude Phillip (12) ist schwer krank – nun wurde Wunsch wahr Phillip ist erst 12 Jahre alt und leidet an einer schweren Krankheit. Jetzt durfte sich der Bursche über eine ganz besondere Überraschung freuen. Von Österreich Heute 22.09.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Augen bei Phillip: Der 12-Jährige hat trotz seines jungen Alters bereits mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Der Bub aus Wien leidet an akuter lymphatischer Leukämie und lebt derzeit in einer betreuten Wohngemeinschaft. Schon lange will er sich einen Herzenswunsch erfüllen.

Obwohl der Junge nicht mehr zu Hause lebt, sind seine Mama und Schwester nach wie vor eng mit dem Burschen verbunden. Deswegen war für ihn schon lange klar: Er braucht seinen eigenen E-Scooter, um seine Liebsten selbst besuchen fahren zu können.

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In der Pizzeria da Ferdinando im 13. Bezirk in Wien wurde dieser Traum nun wahr.

Große Augen statt Pizza

Ist für den 12-Jährigen normalerweise die Pizza das Highlight eines solchen Ausfluges, war es dieses Mal etwas viel Spannenderes: ein brandneuer Scooter inklusive Helm – organisiert von Make-A-Wish! An diesem Tag hatte er allerdings nur Augen für seinen neuen Roller und wollte am liebsten sofort losflitzen.

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Überraschung lässt niemanden kalt

Auch der Inhaber der Pizzeria konnte sich der Freude des Burschen nicht entziehen. Er unterstützte die Wunscherfüllung mit einem großzügigen Preisnachlass.

Wie Phillip haben viele weitere Kinder noch Wünsche bei Make-A-Wish angebracht, die auf Erfüllung warten. Wer unterstützen möchte, kann sich auf der Website informieren.