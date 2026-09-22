i Die Longines Global Champions Tour Vienna findet von 24. bis 27. September statt. Helmut Graf Mega-Event Riesen-Zelt vor Schönbrunn – das steckt jetzt dahinter Wer derzeit Schloss Schönbrunn besucht, dem fällt es sofort auf: Im Ehrenhof ist ein großes Zelt aufgebaut. Dahinter steckt kein gewöhnliches Fest. Von Wien Heute 22.09.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor Schloss Schönbrunn wird derzeit kräftig gebaut. Grund dafür ist die Longines Global Champions Tour of Vienna, die von Donnerstag, 24. September, bis Sonntag, 27. September 2026 im Ehrenhof stattfindet. Einige der weltbesten Reiter und Pferde treten dort vier Tage lang in internationalen Springprüfungen an.

Für das Großereignis entsteht unmittelbar vor dem Schloss eine komplette Turnierarena mit Tribünen, Hospitality-Bereichen und einem sogenannten GC Village. Das Village selbst ist frei zugänglich, Tickets werden erst beim Zugang zu den Tribünen kontrolliert. Das Veranstaltungsgelände soll an den Turniertagen grundsätzlich von etwa 7.30 bis 23 Uhr geöffnet sein.

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1.500 Tonnen Sand vor dem Schloss

Besonders aufwendig ist der Aufbau des Reitplatzes. Rund 1.500 Tonnen Spezialsand aus Melk werden dafür mit etwa 60 Lkw-Ladungen nach Schönbrunn transportiert – "Heute" berichtete. Der Sand wird nicht einfach ausgeschüttet: Er muss verteilt, eingearbeitet und immer wieder nivelliert werden, damit Pferde beim Springen ausreichend Halt haben und sicher auftreten können.

Die Arbeiten laufen bereits Tage vor dem ersten Bewerb. Während des Turniers wird der Boden ebenfalls regelmäßig bearbeitet. Nach dem Event verschwindet der temporäre Reitplatz wieder: Der Sand soll aufgenommen und an Reitställe zur weiteren Verwendung abgegeben werden.

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Erstmals auch Dressur in Schönbrunn

2026 gibt es zudem eine Premiere. Neben dem internationalen Springreiten wird erstmals Dressur auf Vier-Sterne-Niveau ausgetragen. Damit sind bei der Veranstaltung zwei olympische Pferdesport-Disziplinen vertreten.

Eröffnet wird das Turnier am Donnerstag standesgemäß mit Wiener Pferdetradition: Die Spanische Hofreitschule präsentiert ein Showprogramm mit ihren Lipizzanern. Am ersten Tag stehen außerdem mehrere Prüfungen, ein U25-Bewerb und ein Warm-up auf dem Programm. Rund 400 Kinder aus 22 Wiener und niederösterreichischen Schulklassen nehmen am bereits ausgebuchten Kindertag teil.

Besondere Fohlen sind zu sehen

Am Freitag wird es sportlich besonders spannend. Neben dem Dressur-Grand-Prix steigt die Global Champions League (GCL). Dabei treten die internationalen Teams in zwei Runden gegeneinander an. Die beiden Mannschaftsbewerbe sind derzeit für 17.15 und 20.10 Uhr angesetzt.

Am Samstag folgen weitere Zwei- und Fünf-Sterne-Springprüfungen sowie die Dressur-Freestyle. Auch Working Equitation gehört zum Showprogramm. Zudem werden ausgewählte Fohlen des Westfälischen Pferdestammbuchs präsentiert.

Tickets ab 35 Euro

Das große Finale folgt am Sonntag. Zunächst stehen unter anderem der Grand-Prix und der U25-Grand-Prix auf dem Programm. Um 20.15 Uhr soll dann der sportliche Höhepunkt beginnen: der Longines Global Champions Tour Grand Prix of Vienna mit Stechen. Vor der Kulisse des beleuchteten Schlosses kämpfen die Spitzenreiter um den Sieg in Wien.

Wer die Bewerbe von der Tribüne verfolgen möchte, muss ein Ticket kaufen. Das günstigste Arena-Tagesticket startet bei 35 Euro, der Vier-Tages-Pass kostet 150 Euro. Für einen überdachten Sitzplatz auf der Panorama-Tribüne beginnen die Tagestickets bei 75 Euro. Daneben werden Lounge- und VIP-Pakete angeboten. Besucher sollten zudem beachten: Bis 27. September gibt es geänderte Zugangsregelungen auf dem Areal.