i Schwammerlrisotto nach einem Rezept von Steffen Henssler. Hensslers Italien trifft Österreich Ganz pronto: Eierschwammerlrisotto! Cremig, würzig und in etwa 35 Minuten fertig: Dieses Eierschwammerlrisotto von TV-Koch Steffen Hennsler hat gerade Saison. Von Jochen Dobnik 26.09.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieses cremige Schwammerlrisotto von TV-Koch und Gastronom Steffen Henssler ("Grill den Henssler" – am Sonntag, 27. September, steigt das große Sommer-Special-Finale auf VOX) bringt italienische Aromen auf den Teller.

Frische Eierschwammerl und würziger Parmesan sorgen für einen kräftigen Geschmack und eine samtige Konsistenz.

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Das Gericht ist in etwa 35 Minuten zubereitet und eignet sich damit auch für ein unkompliziertes Abendessen. Ein wärmender Klassiker, der Einflüsse der italienischen und der österreichischen Küche verbindet.

Steffen Henssler bei "Grill den Henssler". RTL / Fine Lohmann

Schwammerlrisotto

Zutaten (für 2 Personen) 2-3 EL Olivenöl

1 Zwiebel

100 g Risottoreis

300 g Eierschwammerl / Pfifferlinge

50 ml Weißwein

400 ml Gemüsebrühe

0,5 Bund Schnittlauch

50 g Butter

70 g Parmesan

2 Scheiben Schinken (optional)

Salz

Zubereitung

Zwiebel fein hacken. Etwas Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zwiebelwürfel darin anschwitzen. Nach ca. 1 Minute den Risottoreis dazugeben und mit anschwitzen. Nach ca. einer halben Minute eine Handvoll Eierschwammerl dazugeben, einen kleinen Schuss Olivenöl angießen und alles anschwitzen lassen. Mit Salz würzen und mit Weißwein ablöschen. Weißwein verfliegen lassen und dann die Hitze reduzieren. Warme Gemüsebrühe nach und nach angießen, das Risotto leicht köcheln lassen und dabei immer wieder umrühren.

Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die restlichen Schwammerl dazugeben und anbraten. Sobald sie braun und klein sind, die Zwiebeln dazugeben und mit anbraten. Mit Salz würzen.

Wenn die gesamte Gemüsebrühe ins Risotto eingerührt wurde, Butter dazugeben und unterrühren. Dann Parmesan unterrühren. Schnittlauch in Stifte schneiden, zu den Eierschwammerln in die Pfanne geben und kurz unterrühren.

Risotto, Schwammerl und Schinken anrichten.

Tipp: Das Geheimnis für ultra-cremiges Risotto liegt im sogenannten "Mantecare": Ziehen Sie den Topf vom Herd und rühren Sie die Butter direkt aus dem Kühlschrank zusammen mit dem Parmesan unter.