i Steffen Hensslers Kartoffelrösti mit Pfifferlingen a la Creme Hensslers Schnell und einfach Erdäpfelrösti mit Eierschwammerl à la Crème Es ist Schwammerlzeit! TV-Koch Steffen Henssler verrät, wie du im Handumdrehen den herzhaften Hersbt-Klassiker auf deinen Teller zauberst. Von Jochen Dobnik 20.09.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum ein Gericht passt so gut in den Herbst wie cremige Rahmschwammerl.

TV-Koch und Gastronom Steffen Henssler ("Hensslers Schnelle Nummer", "Grill den Henssler") zeigt, wie sich der herzhafte Klassiker schnell und einfach zubereiten lässt.

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Erdäpfelrösti mit Eierschwammerl à la Crème

Zutaten (für 2 Personen) 6 Kartoffeln

1 weiße Zwiebel

1 Prise Kartoffelgewürz

6 EL Bratöl

250 g Eierschwammerl

3 Scheiben Speck

1 EL Butter

½ EL Mehl

200 ml Schlagobers

1 Bund Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Noch bis 27. September laufen die "Grill den Henssler"-Sommer-Specials auf VOX – und bereits eine Woche vorab im Stream auf RTL+. (mit Ralf Zacherl, Lucki Maurer, Max Stiegl, v.l.n.r.) RTL / Markus Hertrich

Zubereitung

Kartoffeln schälen und fein reiben. Die Hälfte der Zwiebel ebenso reiben. Mit Salz, Pfeffer und Kartoffelgewürz würzen. Ca. 2 EL Bratöl in einer Pfanne erhitzen. Die Hälfte der Kartoffel-Zwiebel-Mischung in die Pfanne geben, flach drücken und in Form bringen.

Rundherum etwas Öl hinzufügen und den Rösti von beiden Seiten goldbraun braten. Anschließend aus der restlichen Kartoffel-Zwiebel-Mischung einen zweiten Rösti braten.

Eierschwammerl putzen und in einer weiteren Pfanne in ca. 2 EL heißem Öl bei hoher Hitze anbraten. Die restliche halbe Zwiebel würfeln und den Speck in Streifen schneiden. Zwiebelwürfel und Speck zu den Eierschwammerl geben und mitbraten. Eine Flocke Butter dazugeben und weiterbraten, bis alles gut gebräunt ist. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit etwas Mehl bestäuben und kurz durchrühren. Schlagobers hinzufügen und Hitze reduzieren. Schnittlauch grob hacken und in die Pfanne geben. Alles gut vermengen und die Pilze kurz ziehen lassen.

Die fertigen Rösti kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und anschließend mit den cremigen Eierschwammerl auf zwei Tellern anrichten.

Tipp: Wer mag, gibt ganz zum Schluss noch einen kleinen Spritzer Zitronensaft dazu, um die Schwere des Schlagobers perfekt auszubalancieren.